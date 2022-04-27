3.6 مليار جنيه ضرائب ورسوم بجمارك الدخيلة ودمياط خلال مارس الماضي

استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال، وذلك من خلال الإعفاءات المُقررة على السلع الاستراتيجية المستوردة؛ بما يساعد فى تحسين أداء العمل بالإدارات، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، وتلبية احتياجات السوق المحلية، والإسهام فى استقرار الأسعار.

الإفراج 9 آلاف و891 شهادة جمركية

وتلقى وزير المالية تقريرًا من الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، أشار فيه إلى أنه تم الإفراج خلال مارس الماضي عن مشمول 9 آلاف و891 شهادة جمركية واردة بجمارك الدخيلة ودمياط، لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة مث القمح، والأرز، والسكر، والبقوليات، والذرة، والتفاح، ومكونات التكييف، والثلاجات، والمراوح، والأقمشة، والأخشاب، والخيوط والمصنوعات النسحية، والأعلاف، وقطع غيار السيارات والموتوسيكلات.

إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة

وأضاف التقرير، أن إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بجمارك «الدخيلة» و«دمياط»، بلغت 578 مليون جنيه، بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المُحصلة عن هذه الشهادات حوالي 2 مليار و688 مليونًا و337 ألف جنيه.

تصدير 4 آلاف و681 بيانًا جمركيًا

وأوضح التقرير، أن الإدارة العامة للصادر بجمارك الدخيلة ودمياط، قامت بتصدير مشمول 4 آلاف و681 بيانًا جمركيًا خلال مارس الماضي، معظم أصنافها من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة مثل الألومنيوم، والمواد الغذائية، والإستانلس، والرخام، والرمل، بقيمة إجمالية بلغت 9 مليارات و693 مليونًا و746 ألف جنيه، بينما بلغت رسوم الصادر المُحصلة نحو 17 مليونًا و433 آلاف جنيه.

وأشار التقرير إلى أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك الدخيلة ودمياط، خلال مارس الماضى بلغت نحو 3 مليارات و646 مليونًا و588 ألف جنيه.