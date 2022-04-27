انخفاض أسعار الذهب اليوم.. هل سترتفع مع قدوم عيد الفطر المبارك؟

في هذا الوقت من كل عام يتجه الناس إلى شراء الذهب استعدادًا لحفلات الخطوبة والزفاف التي يقبل عليها المرتبطين ويحددونها في الأعياد والمناسبات المختلفة، ومع تذبذب الذهب بين الارتفاع والانخفاض يومًا بعد يوم، يتساءل الكثيرون وينتظرون هل سينخفض أم سيرتفع في ظل إقبال الناس عليه في تلك الفترة.

ومع انخفاض سعر الذهب اليوم، قال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، في حديثه لـ«الوطن»، إنه من المتوقع أن يرتفع المعدن النفيس خلال الفترة المقبلة مع قدوم عيد الفطر رغم ضعف الطلب والإقبال عليه عكس ما يحدث في تلك الفترة من كل عام، لافتًا إلى انخفاض سعره عالميًا.

وقال «نجيب» إن هناك العديد من الأشخاص الذين اتجهوا إلى شراء الذهب بكميات كبيرة، لكي يبدأو بيعه عند استمرار ارتفاعه ليحققوا مكاسب كبيرة.

أسعار الذهب اليوم

وشهدت أسعار الذهب في مصر حالة من التذبذب خلال مستهل تعاملات اليوم الأربعاء، حيث ارتفع في بداية التعاملات بنحو 35 جنيهًا تم تراجع في المنتصف لـ20 جنيهًا، لتستقر الزيادة في الختام على ارتفاع بنحو 15 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم والذي يعد الأكثر مبيعا وانتشارا بين أعيرة الذهب الأخرى في الأسواق نحو 1095 جنيهًا للبيع و1115 جنيهًا للشراء.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 اليوم الأربعاء الموافق 27 أبريل، نحو 1251 جنيهًا للبيع و1274 جنيهًا للشراء.

كما وصل سعر جرام الذهب عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية خلال تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 27 أبريل، إلى نحو 939 جنيهًا للبيع و956 جنيهًا للشراء.

وبلغ سعر الجنيه الذهب في السوق المحلية اليوم الأربعاء نحو 8.920 جنيه، وأوقية الذهب نحو39,630 جنيه، وكيلو الذهب 1,274286.