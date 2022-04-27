الذهب يقترب من أكبر خسارة في شهرين.. كم سعره اليوم؟

هبط الذهب إلى مستوى 1896 دولارا للأوقية اليوم الأربعاء، مستقراّ بذلك بالقرب من أدنى مستوى له في شهرين حيث استقر الدولار عند أعلى مستوياته في أكثر من عامين وضغط على حجم الطلب على السبائك المسعرة بالدولار الأمريكي.

الدولار إلى أعلى مستوياته منذ مارس 2020

وصعد الدولار إلى أعلى مستوياته منذ مارس 2020 حيث عززت المخاوف بشأن تباطؤ النمو في الصين وتوقعات رفع أسرع لأسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

تصاعد التوترات الجيوسياسية

ويراقب المستثمرون أيضًا تصاعد التوترات الجيوسياسية بعد أن قالت روسيا إنها ستتوقف عن إمداد بولندا وبلغاريا بالغاز حيث رفضت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مطالبتها بدفع ثمن واردات الغاز بالروبل الروسي.

الذهب يرتفع عند أعلى مستوى له على الإطلاق

على مستوى تاريخي، ارتفع سعر الذهب إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2074.88 دولار للأوقية في شهر أغسطس من عام 2020، وسط توقعات أن يجري تداول الأوقية عند 1951.66 دولار أمريكي بنهاية هذا الربع في يونيو المقبل، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين من منصة Trading Economics. ، مشيرين إلى أنه من المتوقع تداوله عند 2015.00 دولار أمريكي في غضون 12 شهرًا من الآن.

أسعار الذهب في محلات الصاغة

على صعيد محلي، سجلت أسعار الذهب اليوم الأربعاء في محلات الصاغة، 1257 جنيها لعيار 21، و1100 جنيه للذهب عيار 21، و943 جنيها للذهب عيار 18، بينما بيع الجنيه الذهب 8 جرامات بمبلغ 8800 جنيه.

الدول الأكثر إنتاجاً للذهب

وتضم قائمة الدول الأكثر إنتاجاً للذهب كل من الصين وأستراليا والولايات المتحدة وجنوب إفريقيا وروسيا وبيرو وإندونيسيا ويذهب نصف استهلاك الذهب في العالم في تصنيع المجوهرات و40% تقريباً في الاستثمارات و 10% للصناعة.