سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء 27-4-2022 في محلات الصاغة

تعتبر الشبكة شرط أساسي لزواج المصريين، لذلك يبحث الكثيرون عن أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم بأنواعه المختلفة، بداية من العيار الأكثر انتشارًا «21»، بالإضافة إلى الأعيرة الأخرى.

وتستعرض «الوطن»، في إطار الخدمات الإخبارية التي تنشرها بشكل يومي أسعار الذهب وبالأخص سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شعبية، بالإضافة إلى باقي الأعيرة والجنيه الذهب في محلات الصاغة وأسواق المال وجاءت كالآتي:

سعر جرام الذهب عيار 21

تراوح سعر جرام الذهب عيار 21 في بداية معاملات اليوم ما بين 1.095 جنيه للبيع و1.105 جنيه للشراء في محلات الصاغة.

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل جرام الذهب عيار 24 اليوم سعر بيع 1.251 شراء 1.274 جنيه للشراء في محلات الصاغة.

سعر جرام الذهب عيار 18

وتراوح سعر جرام الذهب عيار 18 ما بين بيع 939 شراء 956 جنيهًا للشراء في المحلات.

فيما تراوح سعر الجنيه الذهب بين بيع 8,760 شراء 8,920 جنيه للبيع.

أسعار الذهب في أسواق المال

واختلفت أسعار الذهب العالمية في أسواق المال بشكل ملحوظ في بداية معاملات اليوم الأربعاء 27 أبريل، وجاءت الأسعار كما يلي:

- سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم نحو 847.71 جنيه بقيمة دولارية تقدر بـ45.79 دولار.

- كما سجّل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم نحو 989.00 جنيه، بما يعادل 53.42 دولار.

- سعر الجنيه الذهب في أسواق المال سجل 8028 جنيهًا، بما يعادل 431.42 دولار.

- وصل سعر جرام الذهب عيار 24 إلى نحو 1,130 جنيهًا، بما يعادل 61.05 دولار.