13 نصيحة للاستثمار الآمن في الذهب.. «علشان متخسرش فلوسك»

يتجه الكثير من الأشخاص في الوقت الحالي إلى الاستثمار في الذهب، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية التي جعلته من أفضل طرق الاستثمار والادخار وحفظ الأموال، حيث أصبح المعدن النفيس في الوقت الحالي ينافس بقوة الأوعية الادخارية الأخرى.

وقال الدكتور محمد العرفي الخبير في الاستثمار بالذهب، إن هناك عدِة طرق لضمان نجاح الاستثمار في االمعدن الأصفر خاصة في ظل الوقت الحالي والظروف الاقتصادية العالمية التي يعاني منها الجميع.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هناك 13 طريقة لضمان استثمار ناجح دون خسائر وتحقيق أرباحًا كبيرة من خلال الاستثمار في الذهب.

نصائح لاستثمار آمن في الذهب

1- عدم شراء الذهب بكل رأس المال الذي تمتلكه.

2- شراء الذهب يجب أن يكون من الاحتياطي الرأسمالي وليس من أصل رأس المال، أي يكون من أموال فائضة.

3- الحد الأقصى لشراء الذهب يكون 50% من الاحتياطي الخاص بك، حتى يكون هناك سيولة وأموالًا أخرى للاستثمار في قطاعات أخرى.

4- في حاله اتخاذ قرار شراء سبائك، يفضل أن تكون ذات أحجام صغيرة حتى إذا اضطررت لبيع بعضًا منها يكون جزءًا صغيرًا وليست الكمية كلها.

5- الشراء الأمثل للذهب المستثمر «مستعمل أو جنيهات أو سبائك».

6- عدم المساس بالذهب المستثمر أبدًا، علمًا بأنه من الاحتياطي الخاص بك وليس من أصل رأس المال.

7- يجب أن يتم تقسيم الـ50% على خمس مراحل بخمس أسعار مختلفة.

8- الشراء يكون من أقل سعر، لتحقيق أقصى استفادة.

9- الاستثمار الأمثل للذهب هو أكثر من سنة، ولكن الاستثمار يمكن أن لا يحدد بالزمن ولكن بفروقات الأسعار، ومن هنا يمكن تنفيذ عمليات البيع والشراء السريعة والاستفادة من فروقات الأسعار.

10- يجب أن تسال نفسك عدة أسئلة قبل البيع، وهي: تكلفة شراء الذهب، هل هناك احتياج للبيع في الوقت الحالي أم يُفضل الانتظار؟، في حالة البيع، سيكون هناك خسارة عن سعر إجمالي الشراء؟ أم المكسب سيكون لنفس السعر الذي تم الشراء به.

الشراء من هامش الربح وليس من مصدر الدخل الأساسي

11- الشراء من هامش الربح.

12- يجب التنويع في قطاعات استثماراتك، ولا تجعل هدفك كله في استثمار واحد لمواجهة أي مخاطر للخسارة.

13- في حاله البيع، أجعل لنفسك هدفًا للسعر، مثل تحديد مستهدف البيع عند سعر 1000 جنيه للجرام.