سعر اليورو مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الخميس 28-4-2022

يهتم المواطنون بالبحث عن أسعار العملات المختلفة ومن ضمنها سعر اليورو والذي يعد من أكثر العملات تداولا ومن ضمن العملات الأعلى قيمة في سوق التعاملات، حيث يستخدمها الكثيرون في التجارة والتعاملات الدولية خاصة لمن يتعامل مع الشركات العالمية.

واهتمامًا من بوابة «الوطن» بما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل يومي ودائم ومستمر، نوضح من خلال هذا التقرير سعر اليورو في البنوك المختلفة العاملة في مصر اليوم الخميس الموافق 28 أبريل من عام 2022، والتي جاءت كالتالي:

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

سجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري، 19.86 جنيه للبيع مقابل 19.65 جنيه للشراء، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سجل سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي 19.97 جنيه للبيع مقابل 19.82 جنيه للشراء، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك.

سجل سعر اليورو اليوم في المصرف المتحد

وسجل سعر اليورو في المصرف المتحد 19.91 جنيه للبيع، مقابل 19.70 للشراء، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك، اليوم الخميس الموافق 28 أبريل.

سعر اليورو في بنك بلوم

كما سجل سعر بيع اليورو في بنك بلوم 19.91 جنيه للبيع، مقابل 19.69 جنيه للشراء، اليوم الخميس 28 أبريل الحالي.

سعر اليورو في بنك مصر

سجل سعر اليورو في بنك مصر 19.89 جنيه للبيع، مقابل 19.71 جنيه للشراء، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي لبنك مصر.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

وسجل سعر اليورو في بنك قناة السويس 19.91 جنيه للبيع مقابل 19.69 جنيه للشراء، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك، اليوم الخميس الموافق 28 أبريل الحالي.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

وجاء سعر اليورو في البنك التجاري الدولي 19.91 جنيه للبيع مقابل 19.71 جنيه للشراء، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك، اليوم الخميس الموافق 28 أبريل الحالي.