بمشاركة «هنيدي وطاهر».. انطلاق مهرجان الشارقة القرائي للطفل 11 مايو

تنطلق فعاليات الدورة الـ 13 من مهرجان الشارقة القرائي للطفل، التي تنظمها هيئة الشارقة للكتاب لأول مرة في تاريخها على مدار 12 يومًا خلال الفترة ما بين 11 و22 مايو المقبل، حيث يستضيف تحت شعار «كوِّن كونك»، في مركز إكسبو الشارقة، 139 دار نشر من 15 دولة عربية وأجنبية، ويشهد تنظيم أكثر من 1900 فعالية تجمع المسرح مع الورش الإبداعية والعروض الفنية والجلسات الحواريّة.

جاء الإعلان عن تفاصيل المهرجان خلال مؤتمر صحفي عقد في مقرّ الهيئة بالشارقة، وتحدّث فيه كلّ من سعادة أحمد بن ركاض العامري، رئيس هيئة الشارقة للكتاب، وسعادة عبد العزيز تريم، مستشار الرئيس التنفيذي، مدير عام شركة اتصالات في المناطق الشمالية، وسعادة راشد عبدالله العوبد، مدير هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وخولة المجيني، المنسق العام لمهرجان الشارقة القرائي للطفل، ومنصور الحساني، مدير المبيعات في هيئة الشارقة للكتاب، بحضور عدد من الشخصيات الثقافيّة والإعلاميين من مختلف وسائل الإعلام.

أول مؤتمر لموزعي الكتب في العالم

وتسجل دورة هذا العام من المهرجان، تاريخ انعقاد أول مؤتمر لموزعي الكتب في العالم، حيث سيلتقي يومي 15 و16 مايو في مقر هيئة الشارقة للكتاب أكثر من 200 موزع كتاب من مختلف أنحاء العالم، في سلسلة جلسات وورش مهنية، يناقشون خلالها مستقبل قطاع توزيع الكتب، وسبل تعزيز حركة انتقال الكتاب، وآليات تطوير قنوات التوزيع، وصولاً إلى تسهيل إتاحة المعرفة أمام الجميع.

وينظم المهرجان معرضاً تفاعلياً تعليمياً بعنوان «حديقة الحيوانات الآلية»، الذي يقدم مجموعة من 8 حيوانات آلية و15 نشاطاً تفاعلياً، يتعرف الأطفال من خلالها على مميزات الحيوانات وتفاصيل حياتها وآلية عمل أجسامها، وهو معرض مستوحى من كتاب «حديقة الحيوانات الآلية»، الذي حررته وصممته دار «مارشال إيديشنز»، في لندن.

لقاء مع نجوم الفن وكبار المبدعين العرب والأجانب

ويلتقي زوّار المهرجان النجم المصري محمد هنيدي، الذي قدم العديد من الأعمال الأدبية للأطفال، ومخرج الأفلام الأمريكي والرسام الشهير كايل بالدا، مخرج ورسام الرسوم المتحركة لفيلم Minions الشهير، والذي شارك في العمل على عدة أفلام عالمية، منها Jumanj و Toy Story 2. كما يشهد المهرجان تنظيم حفلة موسيقية يقدمها الملحن والمغني ومؤلف أغاني الأطفال طارق العربي طرقان رفقة أولاده.

فصل جديد من حكاية مشروع الشارقة الحضاري

وفي كلمته خلال المؤتمر الصحفي، قال أحمد العامري: «نفتح اليوم فصلاً جديداً من حكاية مهرجان الشارقة القرائي للطفل، حكاية أبطالها أطفال يحلمون بغد مليء بالطموحات والأحلام، حكاية كَتَبَ فصولها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وقرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، منذ أكثر من ثلاثة عقود، حكاية رغم تعدد أحداثها وأهمية رسائلها، إلا أنها تعد محطةً بارزةً من حكاية مشروع الشارقة الحضاري الكبير، هذا المشروع الذي آمن بما يمكن أن تصنعه الكتب، وما يمكن أن تقوده من إنجازات وتحولات لواقعنا ومستقبلنا».

دور النشر المشاركة

ويشهد المهرجان مشاركة 139 دار نشر من 15 دولة عربية وأجنبية، حيث تشارك 76 دار نشر من الإمارات، و15 من لبنان، و7 دور نشر من كل من سوريا، والأردن، ومصر، و5 دور نشر من الولايات المتحدة، إضافة إلى دور نشر من الكويت، وقطر، والسودان، والمغرب، والهند، وكندا، والمملكة العربية السعودية، والعراق وغيرها.

فعاليات ثقافية متنوعة ومبدعون عرب وأجانب

وينظم المهرجان 120 فعالية ثقافية، يقدمها 43 ضيفاً من 21 دولة حول العالم، ومن أبرزهم: «ماريا تريوس من إسبانيا، وسيبستيان دي سوزا، ورادية حفيظة، وكورتيس جوبلينغ من المملكة المتحدة، ومن الولايات المتحدة، يستضيف المهرجان كوبي ياماندا، وكلير لوغروند، وشاندا مكلوسكي، ومن أستراليا، تشارك كين سبيلمان، ومن الهند، يلتقي الزوار بفيبها باترا، وبريا كوريان، وغيرهم».

كما تشارك الإعلامية قصواء الخلالي، من مصر، والكاتب والروائي عصام عبدالتواب يوسف، وعمر طاهر، وعفت بركات، ومن لبنان، يلتقي الزوار بالدكتور طارق أحمد البكري، ومن العراق فلاح هاشم، والرسامة انطلاق محمد علي، بالإضافة للعديد من المبدعين من روسيا وباكستان، وجنوب إفريقيا، وكينيا، والكويت، والأردن، وسوريا، والبحرين، وسلطنة عمان، وتونس.

فعاليات الطفل

وتشهد فعاليات المهرجان إقامة 1140 فعالية للأطفال، يقدمها 11 ضيفاً من 14 دولة، منها 750 ورشة عمل تقام على مدى 12 يوماً من أيام المهرجان، و130 عرضاً فنياً ومسرحياً تتضمن كلاً من «المختبر السري، التزلج على الجليد في الحديقة السرّية، شخصيات حجرية، وباص المدرسة العجيب»، إضافة إلى العرضين المسرحيين «أكبر ناهي راهي العظيم، وزيتورا»، حيث سيكون الأطفال على موعد فيها مع المرح والترفيه والحماس.

وتقدم «محطة القصص المصورة»، أكثر من 100 فعالية، يشارك فيها نخبة من الفنانين والمبدعين، كما يخصص المهرجان «ركن المستكشفين الصغار»، للأطفال من 3 إلى 5 سنوات، والذي يقدم 264 نشاطاً إبداعياً وتفاعلياً، يخاطب الحواس الخمسة للأطفال الصغار، ويستثير خيالهم بأجواء من المرح والمتعة واللعب.