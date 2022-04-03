مع بداية شهر رمضان الكريم، يبحث الكثيرون عبر المحرك العالمي «جوجل» تردد قناة الشارقة نايل سات 2022 التي أعلنت خلال الأيام الماضية عن عرض مسلسل الاختيار 3 بدون أي فواصل إعلانية، فضلا عن عرض مسلسل تاريخي، ما يدفع الكثيرين لضبط تردد القناة على التلفاز.

وفي هذا السياق، يعرض موقع «الوطن» ضمن سلسلة الخدمات الإخبارية التي يقدمها للقراء على مدار اليوم، تردد قناة الشارقة نايل سات 2022 ومواعيد مسلسلات رمضان، وذلك في السطور التالية:

تردد قناة الشارقة نايل سات 2022

وللمتابعين، يمكن ضبط تردد قناة الشارقة نايل سات 2022 من خلال البيانات الآتية:

القمر الصناعي: النايل سات

التردد: 11012 عمودي

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

كما يمكن متابعة مجموعة القنوات الشارقة على عدد من الأقمار الصناعية كالآتي:

القمر الصناعي: عربسات بدر 6، تردد 11862 عمودي، معامل الترميز 27500، والقمر الصناعي: هوت بيرد، تردد 11747 أفقي، معامل الترميز 27500، والقمر الصناعي: آسيا سات، تردد 3820 عمودي، معامل الترميز 27500، والقمر الصناعي: عربسات 5ج، تردد 3934 عمودي، معامل الترميز 27500، والقمر الصناعي: جالاكسي 19، تردد 12146 عمودي، معامل الترميز 27500.

تردد القناة الشرقية من كلباء

ويمكن ضبط تردد القناة الشرقية من كلباء، من خلال ضبط القناة كالآتي:

القمر الصناعي: النايل سات

التردد: 11012 عمودي

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

مواعيد مسلسلات رمضان 2022

وتعرض مجموعة قنوات الشارقة عدد من مسلسلات رمضان 2022 وهي كالآتي:

الاختيار 3 وهو من بطولة مجموعة كبيرة من كبار الفنانين، وهو يرصد الحقبة الزمنية التي تمر بها مصر في 2013 خلال عهد الإخوان، وهو يعرض في تمام الساعة 9:15 مساءً بتوقيت القاهرة.

مسلسل فتح الأندلس، وهو من بطولة سهيل جباعي، عاكف نجم، تيسير إدريس، رفيق علي أحمد، وهو يعرض في تمام الساعة 11:15 مساءً.

مسلسل محمد على رود، وهو من بطولة محمد المنصور، جاسم النبهان، أسمهان توفيق، خالد أمين، في تمام الساعة 7:30 مساءً.

مسلسل الكندوش الجزء الثاني، وهو من بطولة أيمن زيدان، أيمن رضا، سامية الجزائري ويعرض في تمام الساعة 12 منتصف الليل.