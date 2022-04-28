سعر طبق وكرتونة البيض اليوم الخميس 28-4-2022 في الأسواق

سعر طبق وكرتونة البيض أمر يهم الكثيرين حيث لا يخلو بيت من هذا المنتج المليئ بالبروتين والمناسب للأنظمة الغذائية المختلفة، كما لا يمكن الاستغناء عنه كنوع أساسي على المائدة في السحور في شهر رمضان المبارك الذي قارب على الانتهاء.

وفي ذاك الإطار، تستعرض بوابة «الوطن» من خلال هذا التقرير سعر طبق وكرتونة البيض اليوم الخميس الموافق 28 أبريل، وفق حديث الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالقاهرة، والتي جاءت كالتالي:

سعر طبق البيض اليوم

وقال الدكتورعبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية القاهرة، إن أسعار البيض اليوم الخميس سجلت استقرار دون تغيير.

وقال «عبدالعزيز» إن سعر طبق وكرتونة البيض الأبيض، تراوح اليوم بين 51 و52 جنيهًا في المزرعة، فيما يصل سعره إلى المستهلك، إلى قيمة تتراوح بين 56 و58 جنيهًا.

كما تراوح سعر طبق وكرتونة البيض الأحمر اليوم، بين 58 و60 جنيهًا، بينما يتراوح سعره في المزارع بين 53 و55 جنيهًا.

سعر طبق البيض الأحمر اليوم في الأسواق

وتباين سعر طبق وكرتونة البيض الأبيض والأحمر اليوم في الأسواق، ووفق جولة أجرتها «الوطن» في الأسواق الشعبية والمحلات التجارية الكبرى بمنطقة وسط البلد، حيث جاءت الأسعار كما يلي:

- جاء سعر كرتونة البيض الأبيض، التي تحتوي على 30 بيضة اليوم بقيمة تتراوح بين 65 و85 جنيهًا.

- كما سجل سعر طبق البيض الأحمر الذي يتضمن نحو 10 بيضات إلى 30 جنيهًا وصولا إلى 37 جنيهًا في بعض المناطق.

- سجل سعر طبق وكرتونة البيض الأبيض، اليوم الخميس الذي يتكون من 30 بيضة، ليصل إلى قيمة تتراوح بين 70 و90 جنيهًا.

- ويتراوح سعر كرتونة البيض التي تحتوي على 10 بيضات، بين 32 و50 جنيهًا.