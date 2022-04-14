سعر طبق وكرتونة البيض اليوم الخميس 14-4-2022 في الأسواق

البيض لا غنى عنه في العديد من الوجبات، كما يكثر تناوله تلك الأيام على مائدة السحور في شهر رمضان المبارك، لذا يبحث الكثيرون عن سعر طبق وكرتونة البيض اليوم الخميس الموافق 14 أبريل، نظرا لما تمده للإنسان من بروتين هام للجسم وبنائه وتقويته.

وقال الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار الدواجن وكرتونة البيض مستقرة، وفيما يلي تستعرض «الوطن»، سعر طبق وكرتونة البيض اليوم، بحسب تصريحات الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة.

سعر طبق وكرتونة البيض اليوم

قال عبدالعزيز إن سعر طبق البيض الأبيض يتراوح ما بين 51 و52 جنيهًا من المزرعة إلى التاجر، لتصل إلى المستهلك في الأسواق العامة، بسعر ما بين 56 و58 جنيهًا.

كما وصل سعر طبق البيض البلدي الذي يفضله الكثيرون إلى 55 جنيهًا من المزرعة، ويصل إلى المستهلك نحو 62 إلى 65 جنيهًا.

ويتراوح سعر البيض الأحمر ما بين 58 و60 جنيهًا، بينما تباع من المزارع بسعر يتراوح بين 53 و55 جنيهًا.

سعر طبق وكرتونة البيض الأحمر اليوم

ووفق جولة أجرتها «الوطن» في الأسواق الشعبية والمحلات التجارية الكبرى بمنطقة وسط البلد، جاءت أسعار البيض كما يلي:

تراوح سعر البيض الأبيض الذي يتكون من 30 بيضة، ما بين 70 و90 جنيهًا.

ووصل سعر طبق البيض الأحمر الذي يتضمن نحو 10 بيضات، إلى 30 جنيها وصولا إلى 37 جنيهًا في بعض المناطق.

وتراوح سعر كرتونة البيض الأبيض، التي تحتوي على 30 بيضة ما بين 65 و85 جنيها.

ويتراوح سعر كرتونة البيض التي تحتوي على 10 بيضات، ما بين 32 و50 جنيهًا.

فوائد البيض في السحور

كما كشف الدكتور عاصم أنور أبوعرب، الأستاذ بالمركز القومي للبحوث التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في تصريحات سابقة للوطن فوائد البيض، أبرزها عمله على تقوية جهاز المناعة خلال فترة الصيام، كما أنه يحتوي على البروتين والفيتامينات، وكذلك المعادن مثل الكالسيوم والحديد والفوسفور.