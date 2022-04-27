سعر طبق وكرتونة البيض اليوم الأربعاء 27-4-2022 في الأسواق

بالرغم من انتهاء عيد شم النسيم الذي يحرص به محبو الاحتفال على شراء البيض وتلوينه، إلا أن هناك الكثيرين يبحثون عن سعر طبق وكرتونة البيض بشكل يومي، إذ أنه لا يمكن الاستغناء عنه كنوع أساسي على المائدة في السحور، بالإضافة إلى أنه يدخل في إعداد الوجبات الأخرى، كالمكرونة بشاميل والكيك وبعض الحلويات المختلفة.

واهتماما بما يبحث عنه المتابعون والقراء عبر محركات البحث المختلفة بشكل دائم، توضح بوابة «الوطن» من خلال هذا التقرير من خلال هذا سعر طبق وكرتونة البيض اليوم الأربعاء الموافق 27 أبريل، وفق حديث الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالقاهرة، والتي جاءت كالتالي:

سعر طبق البيض اليوم

وقال الدكتورعبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية القاهرة، أن أسعار البيض اليوم الأربعاء جاءت لتسجل استقرار في الأسواق، لافتا إلى أن سعر طبق وكرتونة البيض الأبيض، تتراوح اليوم بين 51 و52 جنيهًا في المزرعة، فيما يصل سعره إلى المستهلك، إلى قيمة تتراوح بين 56 و58 جنيهًا.

وبالنسبة لسعر طبق وكرتونة البيض الأحمر اليوم، فجاء ليسجل قيمة تتراوح بين 58 و60 جنيهًا، بينما يتراوح سعره في المزارع بين 53 و55 جنيهًا.

سعر طبق البيض الأحمر اليوم في الأسواق

وتباين سعر طبق وكرتونة البيض الأبيض والأحمر اليوم في الأسواق، ووفق جولة أجرتها «الوطن» في الأسواق الشعبية والمحلات التجارية الكبرى بمنطقة وسط البلد، جاءت أسعار البيض اليوم الأربعاء الموافق 27 أبريل كما يلي:

- فيما جاء سعر كرتونة البيض الأبيض، التي تحتوي على 30 بيضة اليوم لقيمة تتراوح بين 65 و85 جنيهًا.

- وجاء سعر طبق البيض الأحمر الذي يتضمن نحو 10 بيضات إلى 30 جنيهًا وصولا إلى 37 جنيهًا في بعض المناطق.

- وجاء سعر طبق وكرتونة البيض الأبيض، اليوم الأربعاء، الذي يتكون من 30 بيضة، ليصل إلى قيمة تتراوح بين 70 و90 جنيهًا.

- ويتراوح سعر كرتونة البيض التي تحتوي على 10 بيضات، بين 32 و50 جنيهًا.