سعر طبق وكرتونة البيض اليوم الأربعاء 13-4-2022 في الأسواق

قال الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار الدواجن وكرتونة البيض مازالت مستقرة كما هي دون تغيير منذ عدة أيام.

وفيما يلي تستعرض «الوطن»، سعر طبق وكرتونة البيض اليوم، بحسب تصريحات الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، ووفق جولة أجرتها «الوطن» في الأسواق الشعبية والمحلات التجارية الكبرى بمنطقة وسط البلد، والتي جاءت كما يلي:

سعر طبق وكرتونة البيض اليوم

يتراوح سعر طبق البيض الأبيض ما بين 51 و52 جنيهًا من المزرعة إلى التاجر، لتصل إلى المستهلك في الأسواق العامة، بسعر ما بين 56 و58 جنيهًا، وفق سعر التكلفة من النقل وحسب المنطقة.

كما وصل سعر طبق البيض البلدي الذي يفضله الكثيرون بعيدا عن دواجن المزارع لـ 55 جنيهًا من المزرعة، ويصل إلى المستهلك نحو 62 إلى 65 جنيهًا.

ويتراوح سعر البيض الأحمر ما بين 58 إلى 60 جنيهًا، بينما تباع من المزارع بسعر يتراوح بين 53 و55 جنيهًا.

سعر طبق وكرتونة البيض الأحمر اليوم

ووصل سعر البيض الأبيض الذي يتكون من 30 بيضة، ما بين 70 و90 جنيهًا في المحلات التجارية الكبرى وسلاسل الهايبر ماركت، وذلك حسب الشركة المصنعة والموزعة.

كما تراوح سعر طبق البيض الأحمر الذي يتضمن نحو 10 بيضات، من 30 جنيها حتى 37 جنيهًا.

فيما تراوح سعر كرتونة البيض الأبيض، التي تحتوي على 30 بيضة ما بين 65 و85 جنيها.

ويتراوح سعر كرتونة البيض التي تحتوي على 10 بيضات، ما بين 32 و50 جنيهًا.