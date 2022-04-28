حظك اليوم برج السرطان الخميس 28-4-2022 عاطفيا ومهنيا

يمتلك العديد من مواليد برج السرطان صفات عديدة تميزهم عن غيرهم أبرزها الإبداع والخيال الواسع، كما أنهم يمتلكون عاطفة شديدة ومشاعر فياضة، ومن أبرز صفاتهم الإخلاص والصدق والأمانة، فهو دائما ما يهتم بالأشخاص من حوله ويتمسَّك بهم ويخلص لهم كثيراً ولن يقوم بخيانتهم أو التخلّي عنهم في أي موقف طوال حياته ما دام قادرا على فعل ذلك، ويعرف عنهم الحنان أيضا فهم يمنحون الدفء والحنان للجميع.

صفات مواليد برج السرطان

ومن صفات مواليد برج السرطان الذكاء فهم يتمتعون بحدس قوي يساعدهم على كشف أسرار ونوايا من حولهم مجرد النظر إليهم، وبجانب إخلاصهم وكرمهم فهم أشخاص يحبون العطاء ويمنحون الدعم المعنوي والعاطفي للآخرين، ويتعاطفون معهم حتى لو لم يكن بعلاقة طيّبة معهم، كما لديهم قدرة كبيرة على الإقناع، ويستطيعون حماية الأشخاص من حولهم وبشكل خاص الأفراد الذين يحبهم من أي شي.

حظك اليوم برج السرطان مهنيا

تمر اليوم ببعض التوترات فيتواجد القمر في وضع معاكس ما يصيبك بالتشوش، لذا عليك مواجهة ذلك ومحاولة التمساك وتهدئة أعصابك وعدم التوتر، وفق حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني.

حظك اليوم برج السرطان عاطفيا

قالت خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحاتها الخاصة للوطن، إن اليوم ليس جيدا لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي وعليهم أن يقاوموا مشاعرهم السلبية وحماية أنفسهم من الظنون التي تخطر في بالهم اليوم.