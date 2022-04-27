حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 27-4-2022 عاطفيا ومهنيا

مواليد برج الحوت من الشخصيات الشعبية والمعروفة في أي مكان، فهم لديهم جاذبية تلقائية تجعل الكثيرين ينجذبون اليهم، والأمر يعود إلى كون مشاعرهم الجياشة واحساسهم بالآخرين.

أسوء صفات برج الحوت

ومن أسوء الصفات التي تسبب مشاكل لمواليد برج الحوت هي الكسل والخمول الدائم، فهم يفضلون العيش في عالمهم الخاص، لذلك من الصعب رؤيتهم يستقرون في عمل واحد.

ولمواليد برج الحوت المتابعين لحركة الفلك وتأثيرها على أبراجهم وطاقتهم اليومية، يعرض لكم موقع بوابة «الوطن» حظك اليوم لمواليد هذا البرج على الصعيد المادي والعاطفي وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد في السطور التالية:

حظك اليوم برج الحوت مهنيا

وتوضح خبيرة الأبراج إن مواليد برج الحوت على المستوى المهني اليوم يكون القمر في برجك ويساعدك أن تستمع لصوت عقلك.. وتحليلاتك تساعدك كثيرا.

حظك اليوم برج الحوت عاطفيا

بينما على المستوى العاطفي تؤكد خبيرة الأبراج إن اليوم كوكبي فينوس وعطارد يعملان لصالحك، ويمدانك بالنشاط وبالثقة في النفس.

مشاهير برج الحوت

ويتميز مواليد برج الحوت بإنسانيتهم ومحبتهم للجميع ورض تجريح الخصم، ومن أبرز مشاهير هذا البرج عالمة الذرة المصرية سميرة موسى، والشاعر أبو القاسم الشابي، والفنان الهندي عامر خان، والفنانة سلوى خطاب، الفنانة حنان مطاوع، والفنانة العالمية كوين لطيفة، والممثل المصري خالد زكي، والفنان حمادة هلال، وأحمد السقا، والفنان الراحل محمد عبد الوهاب