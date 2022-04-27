حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 27-4-2022 مهنيا وعاطفيا

تنقسم الأبراج السماوية إلى 4 أنواع هي ترابية ومائية ونارية وهوائية، ويعتقد البعض أن تلك الأنواع تؤثر على شخصية الإنسان، وأن من هنا اختلف الصفات الإنسانية.

وفي إطار حرص بوابة «الوطن» على الإجابة على تساؤلات القراء على صفحاتها على مدار اليوم، نعرض فيما يلي حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي، وفق تصريحات خبيرة الأبراج عبير فؤاد:

حظك اليوم برج الحمل 27-4-2022 على الصعيد المهني

اليوم يلزمك الكثير من الصبر، فلا تتسرع في أقوالك ولا تعلن خططك.

حظك اليوم برج الحمل 27-4-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الصحة، وعليك اليوم أن تسترخي وتهدأ ولا تتبرع بالحديث عن أخبارك وحياتك الخاصة.

حظك اليوم برج الثور 27-4-2022 على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يدعم أعمالك ويمدك باليقظة وتنجز عملك اليوم بثقة وجرأة وقد تبدأ جديدا.

حظك اليوم برج الثور 27-4-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الأصدقاء يعدك اليوم بأوقات حلوة تجمعك بالأحباب والأصدقاء.

حظك اليوم برج الجوزاء 27-4-2022 على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس في منزل العمل.. إذا واجهت بعض المقاومة فعليك أن تصبر لفترة.

حظك اليوم برج الجوزاء 27-4-2022 على الصعيد العاطفي

اليوم ينصحك الفلك بألا تدع الصغائر تعكّر مزاجك وتسبب لك اشتباكات مع الأحباب أو شركاء الحياة.

حظك اليوم برج السرطان 27-4-2022 على الصعيد المهني

الفلك يدعمك اليوم ومن المحتمل أن يقودك لمفاوضات ناجحة.

حظك اليوم برج السرطان 27-4-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحظ يمدك برغبة في المعرفة والتعاون مع الجميع.

حظك اليوم برج الأسد 27-4-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل المدخرات واليوم تحسن التصرف والتخطيط أمام أي خيارات مهنية أو مالية.. تبحث جيدا وتحسن القرار.

حظك اليوم برج الأسد 27-4-2022 على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. فينوس في منزلك الثامن ويساعدك ذلك على الاقتراب بلطف ممن تحب، وإذا اكتشفت أمورا خافية لا تبالغ في ردة فعلك.

حظك اليوم برج العذراء 27-4-2022 على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك وعليك أن تقاوم رغبتك في التمرّد على كل شيء ومع ذلك انتبه لحقوقك ولتوقيع الأوراق واعط عناية خاصة لصحتك.

حظك اليوم برج العذراء 27-4-2022 على الصعيد العاطفي

حاول أن تكون مرنا ومتسامحا وتحكّم في عصبيتك مع من تحب أو مع شركاء الحياة.

حظك اليوم برج الميزان 27-4-2022 على الصعيد المهني

الشمس وعطارد في منزل المدخرات يساعدانك على التخطيط لإنتاج أعمال مدهشة، وتبدو اليوم نشيطا.

حظك اليوم برج الميزان 27-4-2022 على الصعيد العاطفي

فينوس بمنزلك السادس ويساعدك ذلك على إدارة أمورك الحياتية باتزان، وتستطيع أن تتعامل مع المشاكل بموضوعية.

حظك اليوم برج العقرب 27-4-2022 على الصعيد المهني

تبدو اليوم ودودا وتتعامل بحيوية وانفتاح على العالم من حولك، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج العقرب 27-4-2022 على الصعيد العاطفي

فينوس والقمر في منزل الحب يعدانك اليوم بلقاء عاطفي لا يُنسى.

حظك اليوم برج القوس 27-4-2022 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي دقيق وعليك أن تنتبه لخطواتك وأقوالك تجنبا للأخطاء وسوء التعبير، ولتعطِ انتباها أيضا لصحتك.

حظك اليوم برج القوس 27-4-2022 على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس.. حاول أن تبدي استعدادا للتفاهم مع من حولك وحاول أن تحل الخلافات بهدوء وحكمة.

حظك اليوم برج الجدي 27-4-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل العلاقات يساعدك اليوم أن تُعدّ نفسك لكل الاحتمالات وتستطيع أن تتكيّف مع المستجدات.

حظك اليوم برج الجدي 27-4-2022 على الصعيد العاطفي

اليوم مناسب لبحث قضية عاطفية أو اجتماعية تشغلك، وقد تعدك الأفلاك بأوقات حلوة.

حظك اليوم برج الدلو 27-4-2022 على الصعيد المهني

أما حظ مواليد برج الدلو على الصعيد المهني فيكون القمر بمنزلك الثاني يشوشك.. لا تستسلم لشعورك بالانزعاج والتوتر وكن متعقلا وحذرا إذا أردت أن تتخذ قرارات مناسبة.

حظك اليوم برج الدلو 27-4-2022 على الصعيد العاطفي

اليوم قد تميل للتشتت، ومن المهم أن تراجع جيدا أقوالك.

حظك اليوم برج الحوت 27-4-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في برجك يساعدك اليوم أن تستمع لصوت عقلك.. وتحليلاتك تساعدك كثيرا.

حظك اليوم برج الحوت 27-4-2022 على الصعيد المهني

فينوس وعطارد يعملان لصالحك، ويمدانك بالنشاط وبالثقة في النفس.