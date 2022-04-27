حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 27-4-2022 عاطفيا ومهنيا

إذا كنت من مواليد الفترة ما بين 21 يناير وحتى 19 فبراير، فأنت من أًصحاب برج الدلو، وهو من الأبراج المائية التي تميل للكتمان والحفاظ على مساحتها الشخصية، والانطباع الأول عنهم هو أنهم باردون وانطوائيين، ومع ذلك يمتلكون قلب رقيق.

صفات امرأة برج الدلو

أنثى برج الدلو من الشخصيات القوية والمستقلة بذاتها، والتي تعتز بمكانتها وقدرتها على تغيير الواقع من حولها، ولكنها مترددة لا تستطيع اتخاذ أي قرارات سريعة فهي تفضل التأني في التفكير.

ولمواليد برج الدلو المتابعين لحركة الفلك وتأثيرها على أبراجهم وطاقتهم اليومية، يعرض موقع بوابة «الوطن» حظك اليوم لمواليد هذا البرج على الصعيد المادي والعاطفي وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد في السطور التالية:

حظك اليوم برج الدلو مهنيًا

أما حظ مواليد برج الدلو على الصعيد المهني فيكون القمر بمنزلك الثاني يشوشك.. لا تستسلم لشعورك بالانزعاج والتوتر وكن متعقلا وحذرا إذا أردت أن تتخذ قرارات مناسبة.

حظك اليوم برج الدلو عاطفيًا

وتشير خبير الأبراج إن على المستوى العاطفي يكون «قد تميل للتشتت ومن المهم أن تراجع جيدا أقوالك».

مشاهير برج الدلو

يعرف عن مواليد برج الدلو الكياسة والفطنة والحكمة، ومن أبرز مواليد هذا البرج الراحلة سندريلا السينما المصرية سعاد حسني، والفنانة الراحلة ماري منيب، والفنان فاروق الفيشاوي، نادين لبكي مخرجة لبنانية، وتيم حسن ممثل سوري، والفنانة نبيلة عبيد، والفنان أحمد راتب، والمخرج يوسف شاهين.