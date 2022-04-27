«التعليم» تعلن تفاصيل وظائف مدرسة فريش الدولية للتكنولوجيا التطبيقية

أعلنت وزارة التربية والتعليم ، عن عدد من الوظائف للمعلمين والإداريين بمدرسة فريش الدولية للتكنولوجيا التطبيقية، وذلك من شهر ابريل الجارى وحتى السبت الموافق 7 مايو 2022.

وأضافت في منشور لها، أن الوظائف المطلوبة بمدرسة فريش الدولية للتكنولوجيا التطبيقية في محافظة القاهرة، ومحافظة الشرقية كالآتي:

معلم لغة عربية

- حاصل على مؤهل عال مناسب.

- إجادة استخدام الحاسب الآلي والإنترنت.

- إجادة مهارة العمل الجماعي.

- إجادة مهارات التواصل.

- إجادة مهارات تقديم وعرض المعلومات.

- خبرة لا تقل عن 7 سنوات.

معلم لغة إنجليزية

- حاصل على مؤهل عالي مناسب

- إجادة استخدام الحاسب الآلي والإنترنت.

- إجادة مهارة العمل الجماعي

- إجادة مهارات التواصل

- إجادة مهارات تقديم وعرض المعلومات.

- خبرة لا تقل عن 7 سنوات.

معلم رياضيات (لغة إنجليزية)

- حاصل على مؤهل عالي مناسب.

- إجادة استخدام الحاسب الآلي والإنترنت.

- إجادة مهارة العمل الجماعي

- إجادة مهارات التواصل.

- إجادة مهارات تقديم وعرض المعلومات.

- خبرة لا تقل عن 7 سنوات.

معلم حاسب آلي (لغة إنجليزية)

- حاصل على مؤهل عالي مناسب.

- إجادة استخدام الحاسب الآلي والإنترنت.

- إجادة مهارة العمل الجماعي.

- إجادة مهارات التواصل.

- إجادة مهارات تقديم وعرض المعلومات.

- خبرة لا تقل عن 7 سنوات.

معلم دراسات إجتماعية

- حاصل على مؤهل عالي مناسب.

- إجادة استخدام الحاسب الآلي والإنترنت.

- إجادة مهارة العمل الجماعي.

- إجادة مهارات التواصل

- إجادة مهارات تقديم وعرض المعلومات.

- خبرة لا تقل عن 7 سنوات.

معلم تربية فنية

- حاصل على مؤهل عالي مناسب.

- إجادة مهارة العمل الجماعي

- إجادة مهارات التواصل.

- حاصل على مؤهل عالي مناسب.

- إجادة مهارة العمل الجماعي.

- إجادة مهارات التواصل.

معلم تربية موسيقية

- حاصل على مؤهل عالي مناسب.

- إجادة مهارة العمل الجماعي.

- إجادة مهارات التواصل.