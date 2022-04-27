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«التعليم» تعلن تفاصيل وظائف مدرسة فريش الدولية للتكنولوجيا التطبيقية

كتب:

أسماء زايد
06:46 م | الأربعاء 27 أبريل 2022
الدكتور «طارق شوقي» وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

الدكتور «طارق شوقي» وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

أعلنت وزارة التربية والتعليم ، عن عدد من الوظائف للمعلمين  والإداريين بمدرسة فريش  الدولية للتكنولوجيا التطبيقية، وذلك من شهر ابريل الجارى وحتى السبت  الموافق  7 مايو 2022.

وأضافت في منشور لها، أن الوظائف المطلوبة بمدرسة فريش الدولية للتكنولوجيا التطبيقية في محافظة القاهرة، ومحافظة الشرقية كالآتي:

معلم لغة عربية

- حاصل على مؤهل عال مناسب.

-  إجادة استخدام الحاسب الآلي والإنترنت.

-  إجادة مهارة العمل الجماعي.

- إجادة مهارات التواصل.

-  إجادة مهارات تقديم وعرض المعلومات.

- خبرة لا تقل عن 7 سنوات.

معلم لغة إنجليزية

- حاصل على مؤهل عالي مناسب

-  إجادة استخدام الحاسب الآلي والإنترنت.

-  إجادة مهارة العمل الجماعي

-  إجادة مهارات التواصل

-  إجادة مهارات تقديم وعرض المعلومات.

-  خبرة لا تقل عن 7 سنوات.

معلم رياضيات (لغة إنجليزية)

-  حاصل على مؤهل عالي مناسب.

-  إجادة استخدام الحاسب الآلي والإنترنت.

-  إجادة مهارة العمل الجماعي

- إجادة مهارات التواصل.

-  إجادة مهارات تقديم وعرض المعلومات.

-  خبرة لا تقل عن 7 سنوات.

معلم حاسب آلي (لغة إنجليزية)

-  حاصل على مؤهل عالي مناسب.

- إجادة استخدام الحاسب الآلي والإنترنت.

- إجادة مهارة العمل الجماعي.

-  إجادة مهارات التواصل.

-  إجادة مهارات تقديم وعرض المعلومات.

-  خبرة لا تقل عن 7 سنوات.

معلم دراسات إجتماعية

-  حاصل على مؤهل عالي مناسب.

- إجادة استخدام الحاسب الآلي والإنترنت.

- إجادة مهارة العمل الجماعي.

-  إجادة مهارات التواصل

-  إجادة مهارات تقديم وعرض المعلومات.

- خبرة لا تقل عن 7 سنوات.

معلم تربية فنية

- حاصل على مؤهل عالي مناسب.

- إجادة مهارة العمل الجماعي

-  إجادة مهارات التواصل.

- حاصل على مؤهل عالي مناسب.

-  إجادة مهارة العمل الجماعي.

-  إجادة مهارات التواصل.

 معلم تربية موسيقية

-  حاصل على مؤهل عالي مناسب.

-  إجادة مهارة العمل الجماعي.

-  إجادة مهارات التواصل.

 

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