«التعليم» تعلن تفاصيل وظائف مدرسة فريش الدولية للتكنولوجيا التطبيقية
كتب:
أسماء زايد
06:46 م | الأربعاء 27 أبريل 2022
الدكتور «طارق شوقي» وزير التربية والتعليم والتعليم الفني
أعلنت وزارة التربية والتعليم ، عن عدد من الوظائف للمعلمين والإداريين بمدرسة فريش الدولية للتكنولوجيا التطبيقية، وذلك من شهر ابريل الجارى وحتى السبت الموافق 7 مايو 2022.
وأضافت في منشور لها، أن الوظائف المطلوبة بمدرسة فريش الدولية للتكنولوجيا التطبيقية في محافظة القاهرة، ومحافظة الشرقية كالآتي:
معلم لغة عربية
- حاصل على مؤهل عال مناسب.
- إجادة استخدام الحاسب الآلي والإنترنت.
- إجادة مهارة العمل الجماعي.
- إجادة مهارات التواصل.
- إجادة مهارات تقديم وعرض المعلومات.
- خبرة لا تقل عن 7 سنوات.
معلم لغة إنجليزية
- حاصل على مؤهل عالي مناسب
- إجادة استخدام الحاسب الآلي والإنترنت.
- إجادة مهارة العمل الجماعي
- إجادة مهارات التواصل
- إجادة مهارات تقديم وعرض المعلومات.
- خبرة لا تقل عن 7 سنوات.
معلم رياضيات (لغة إنجليزية)
- حاصل على مؤهل عالي مناسب.
- إجادة استخدام الحاسب الآلي والإنترنت.
- إجادة مهارة العمل الجماعي
- إجادة مهارات التواصل.
- إجادة مهارات تقديم وعرض المعلومات.
- خبرة لا تقل عن 7 سنوات.
معلم حاسب آلي (لغة إنجليزية)
- حاصل على مؤهل عالي مناسب.
- إجادة استخدام الحاسب الآلي والإنترنت.
- إجادة مهارة العمل الجماعي.
- إجادة مهارات التواصل.
- إجادة مهارات تقديم وعرض المعلومات.
- خبرة لا تقل عن 7 سنوات.
معلم دراسات إجتماعية
- حاصل على مؤهل عالي مناسب.
- إجادة استخدام الحاسب الآلي والإنترنت.
- إجادة مهارة العمل الجماعي.
- إجادة مهارات التواصل
- إجادة مهارات تقديم وعرض المعلومات.
- خبرة لا تقل عن 7 سنوات.
معلم تربية فنية
- حاصل على مؤهل عالي مناسب.
- إجادة مهارة العمل الجماعي
- إجادة مهارات التواصل.
- حاصل على مؤهل عالي مناسب.
- إجادة مهارة العمل الجماعي.
- إجادة مهارات التواصل.
معلم تربية موسيقية
- حاصل على مؤهل عالي مناسب.
- إجادة مهارة العمل الجماعي.
- إجادة مهارات التواصل.