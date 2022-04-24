محافظة القاهرة تشهد أكبر حركة تعيينات وتنقلات لرؤساء الأحياء

شهدت محافظة القاهرة، أكبر حركة محليات وتنقلات وتعيينات، في صفوف رؤساء الأحياء، خلال الشهر الجاري، إذ جرى تعيين ونقل قرابة 20 رئيس حي، من أجل ضخ دماء جديدة، فضلا عن حركة تنقلات وتثبيت آخرين.

ومن رؤساء الأحياء الجدد، وفق تقرير صادر عن محافظة القاهرة ما يلي:

حي الأزبكية:

- رئيس الحى : اللواء محمد السيد حسنين مزيد

- المؤهل الدراسي: ليسانس حقوق وعلوم شرطة كلية الشرطة

- الخبرات العملية السابقة:

- عمل فى مديرية أمن السويس

-مديرية أمن المنيا

- مديرية أمن البحيرة

-مديرية أمن القليوبية

- مديرية أمن أسيوط

-الإدارة العامة لشرطة السياحة

- الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس

حي مصر القديمة

- رئيس الحى: محمد السيد على ليلة

- المؤهل الدراسى:

- بكالوريس الدراسات التعاونية والإدارية

- دراسات عليا فى إدارة المنظمات

- ماجستير فى القانون

-باحث دكتوراة فى القانون

الخبرات العملية السابقة

- رئيس مركز ومدينة مغاغة

- رئيس مركز ومدينة العدوة

- رئيس مركز ومدينة دكرنس

حى روض الفرج

- اللواء مجدى محمد سيد عبد المتعال

- المؤهل الدراسى: ليسانس حقوق وعلوم شرطة كلية الشرطة

- الخبرات السابقة:

- مديرية أمن الجيزة

- مديرية أمن المنيا

- الإدارة العامة لأمن الموانىء

حى بولاق أبو العلا

- رئيس الحى المهندسة أمل فوزى مجاهد

- المؤهل الدراسى:

- بكالوريس هندسة وماجستير علوم هندسية

- الخبرات السابقة:

- رئيس الوحدة المحلية لمدينة قها

- مدير المكتب الفنى بهيئة الأبنية التعليمية

-مدير معمل اختبارات الجودة بهيئة الأبنية التعليمية

- مدير إدارة ضبط الجودة بهيئة الأبنية التعليمية

حى البساتين

-رئيس الحى اللواء طارق محمد عابد

- المؤهل الدراسى :

-بكالوريس تربية رياضية

- شهادة اتمام الدراسات العسكرية

- الخبرات السابقة :

- رئيس مركز ومدينة الشيخ زويد

= حى الموسكى

-رئيس الحى غريب أحمد على عارف

- المؤهل الدراسى : بكالوريس إدارة الأعمال

- الخبرات السابقة:

- رئيس مركز الخانكة

- رئيس مدينة شبين القناطر

- رئيس مركز ومدينة الزرقا

حى المعصرة

- رئيس الحى لواء وليد السيد أحمد المعداوى

- المؤهل الدراسى:

بكالوريس علوم عسكرية

- الخبرات

- رئيس مركز ومدينة العريش

- رئيس مركز ومدينة مرسى مطروح

- رئيس مركز ومدينة دهب

- رئيس مركز سمالوط

- رئيس مركز رأس البر

حى السيدة زينب

- رئيس الحى لواء دكتور حاتم محمد عطية

- المؤهل الدراسى:

ليسانس حقوق كلية الشرطة ودكتوراة فى العلوم السياسية

- الخبرات

-قطاع الامن المركزى

-عمل فى مديرية أمن الدقهلية وأسوان والشرقية وبنى سويف.