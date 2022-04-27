وزيرة الثقافة تشيد بالاختيار 3: الإبداع يؤدي دورا هاما في غرس الولاء

أشادت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة بالدراما التليفزيونية الجادة التي ترصد حقبة زمنية مهمة في تاريخ الوطن، وفي مقدمتها مسلسل الاختيار 3 الذي يمثل توثيقا للأحداث التي شهدتها مصر خلال ثورتي 25 يناير و30 يونيو حتى إعلان الجمهورية الجديدة على يد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكدت وزيرة الثقافة في تصريحات صحفية، أن الإبداع يلعب دورا مهما في تعزيز وغرس قيم الولاء والانتماء للمجتمع، وأثنت على أداء الفنانة إسعاد يونس خلال مسلسل الاختيار 3، حيث جسدت شخصيتها في الحلقة 25 التي ظهرت خلالها في مواجهة مع وزير ثقافة الجماعة الإرهابية.

وزيرة الثقافة: إسعاد يونس نقلت مشاعر صدق الأداء للجمهور

وقالت عبد الدايم، إن إسعاد يونس نجحت في إبراز مختلف الانفعالات التي تولدت نتيجة الخوف على الوطن والغضب من ممارسات جماعة الإخوان، مشيدة بإتقانها في امتلاك مفردات الشخصية، التي ساهمت في نقل مشاعر صدق الأداء للجمهور.

وشكرت الوزيرة، صناع العمل على ما بذلوه من جهد حتى تخرج الحقائق بهذه الصورة الواضحة والكاشفة للجمهور.

محاولات أخونة وزارة الثقافة

ويعد اعتصام وزارة الثقافة في 2013 من الأحداث الفارقة في تاريخ مصر، التي رصدها مسلسل «الاختيار 3» في الحلقة 25 التي عُرضت مساء أمس، وتناولت مواجهة المثقفين المصريين لتيار أخونة وزارة الثقافة في 2013، خلال حكم المعزول محمد مرسي، واتخاذ الوزير الإخواني علاء عبدالعزيز سلسلة من الإقالات لقيادات الوزارة آنذاك، ومن أبرزهم الدكتورة إيناس عبدالدايم، ومجموعة من قيادات الوزارة؛ تمهيدا لاختيار بدلاء لهم من المنتمين للجماعة الإرهابية.