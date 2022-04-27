علي جمعة: العلامة الزبيدي أقنع طلابه بحفظ كتاب البخاري

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن العلامة الشيخ مرتضى الزبيدي، في نهايات حياته خرج للناس بعدما اعتزلهم لفترة طويلة بعد وفاة زوجته بسبب شدة حبه فيها، «لما خرج طلع مبنى القلعة علشان يدرس للطلاب الحديث الشريف، وحينها قام بتدريس الحديث بطريقة مبتكرة».

حفظ كتاب البخاري

وأضاف «جمعة» خلال استضافته ببرنامج مصر أرض المجددين، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، والمذاع على فضائية «ON»، أن الزبيدي في طريقه لإقناع طلابه للتدريس طلب منهم حفظ كتاب البخاري، وكان أحد أصعب الأشياء التي قد يعمل عليها شخص، «هو قالهم دي حاجة سهلة، والبخاري بينه وبين النبي 3 في السند، وبدأ بـ21 حديثا، والأحاديث الـ21 دول يعملوا 4 أسانيد بمقررات، وحفظ الـ4 أسانيد والأحاديث بتاعتهم».

درسان في الرباعيات

وأوضح ضيف برنامج مصر أرض المجددين أنه في أعقاب ذلك ساعد الطلاب على حفظ الأحاديث والأسانيد الخاصة بها، «بعد ما خلص ليهم ثلاثيات البخاري دخل في الرباعيات، ولكن لم يمهله الأجل لإتمامها، وعمل درس أو اثنين في الرباعيات ثم انتقل إلى رحمة الله تعالي».

وتابع: «المستدرك كان من عنده نفسه ليضيف ما تعلمه في الهند واليمن ومصر في هذا المجال، ويعزله عن أصل القاموس لأنه زيادة عن القاموس».