علي جمعة: الإمام الشاطبي أحد كنوز مصر.. والقرآن محور حضارة المستقبل

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ومفتي الديار المصرية السابق، إن الإمام الشاطبي أصله من شاطبة في الأندلس، وولد وتربى بها ثم رحل إلى الإسكندرية وتتلمذ على يد أئمة الحديث، ويُعتبر أحد كنوز مصر فكان رجلاً صالحًا من أهل القرآن والعربية والحديث، ومنّ الله علينا بأن يعيش الشاطبي بيننا وينمي مشروعه التجديدي في مصر.

مشروع الإمام الشاطبي لا يصدقه البعض من عظمته

وأوضح جمعة خلال استضافته ببرنامج «مصر أرض المجددين» المذاع على فضائية «on»، أن المشروع التجديدي للإمام الشاطبي هو مشروع أدبي علمي توثيقي بشكل عجيب، والبعض لا يصدقون أن هذا المشروع وقع وحدث بالفعل ومستمر منذ وفاة الإمام الشاطبي عام 590 هجريًا بما يعني أكثر من 800 عام، فقد أتى بكتاب في تفسير القراءات السبع، مشيرًا إلى أن القرآن نزل على 7 أحرف ونتج عن الاختلاف التقديم والتأخير والزيادة والنقصان والنحو والإعراب وغيرها، ونتج عنها القراءات الـ10 منها 3 شبيهة بما هو داخل القراءات السبع.

القرآن لم ينزل مرة واحدة

وأشار جمعة إلى أن القرآن لم ينزل مرة واحدة بل نزل على قراءات متواترة تمنحنا مساحات مختلفة من التطبيق، موضحًا أن القرآن محور حضارة المستقبل منه الانطلاق وإليه العودة وله الخدمة وبه التقويم، وقد منّ الله على المسلمين أن حفظوه بالعلوم.