علي جمعة: العلامة مرتضي الزبيدي صاحب مشروع نهضوي تجديدي

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن العلامة مرتضي الزبيدي هو صاحب مشروع نهضوي تجديدي، ومن يريد التكلم عن النهضة فيجب عليه أن يتكلم عن مشروع الزبيدي النهضوي، لافتا إلى أنه الزبيدي قد توفي في عام 1790 أو أواخر القرن الثامن عشر، ولكنه مولود في 1730 ميلاديا في الهند.

جمعة: العلامة الزبيدي كانت له رحلة كبيرة إلى اليمن ثم مصر

وأضاف «جمعة» خلال استضافته ببرنامج مصر أرض المجددين، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، والمذاع على فضائية «ON»، أن العلامة الزبيدي كانت له رحلة كبيرة إلى اليمن في زبيد ثم إلى مصر، حيث استقر وانتقل إلى رحمه الله بها، «الإمام الزبيدي ترك لنا مشروعا يتكون من أركان ثلاث، الأول الاهتمام باللغة، وعودتها مرة أخرى لتكون ملكه لدى الناس».

جمعة: العلامة الزبيدي أدرك أن اللغة والفكر وجهان لعملة واحده

وأوضح ضيف برنامج مصر أرض المجددين أن العلامة الزبيدي قد أدرك بأن اللغة والفكر وجهان لعملة واحده، فإذا أردت أن يستقيم الفكر وتطور البلاد ويرفه العباد فيجب تعليمهم اللغات، كما وكان الركن الأخر من مشروعه النهضوي هو التوثيق، «لابد من أن لا نصدق كل ما نسمع، ولكن يجب علينا من التوثيق لأنه يدخلنا لنطاقات مختلفة في مجالات مختلفة».

وأكد أن الإمام الزبيدي قد ألف كتابه الماتع الجامع في 40 مجلد والذي اسماه Jتاج العروس الحاوي من جواهر القاموس»، وكان هو القاموس المحيط والوسيط فيما ذهب من لغة العرب الشماطيط: «جمع في الكتاب 40 ألف مادة وجذر».