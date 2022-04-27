تفوق الأطفال في «اللعبة لمين»: نيللي عرفت القمر بيظهر إمتى في السماء

استضاف برنامج «اللعبة لمين»، الذي تقدمه الزميلة ضحى محمد، على تليفزيون «الوطن»، طوال أيام شهر رمضان المبارك، «الطفلة نيللي محمد.. والطفلة صوفيا عبدالكريم».

في حالة عدم معرفته إجابة السؤال يمكنه الاستعانة بوالديه

وتضمن برنامج «اللعبة لمين» عدة ألعاب وأنشطة ترفيهية بينها الإجابة على 4 أسئلة بعدها يفوز الطفل المشارك بهدية يختارها من صندوق الهدايا المقدم كهدية من البرنامج، يليه الإجابة على 4 أسئلة أخرى لكي يربح الطفل الجائزة الكبرى، وفي حالة عدم معرفته إجابة السؤال يمكنه الاستعانة بوالديه أو معلمته المفضلة من خلال اتصال تليفوني أو تغيير السؤال أو يقدم فقرة غنائية أو رقصة أو إلقاء نكتة.

المذيعة: بتحبي في قصة حب ولا لأ؟

وجاءت الفقرة الأولى عبارة عن الإجابة على تساؤلات البرنامج بسرعة، وتضمنت أسئلة «مين بيحب بابا ولا ماما؟»، «بتحبي ننه ولا جدو؟»، «شبهة بابا ولا ماما؟»، «بتحبي في قصة حب ولا لأ؟»، وفازت نيلي في المسابقة الأولى.

وجاءت الفقرة الثانية من البرنامج للعب الكرة مع نقلها من اليد اليمنى لليسرى بدون أن تقع في الأرض، وفي حال وقعت على الأرض فيكون قد خسر المتسابق، وفازت في المسابقة الثانية صوفيا، وباتت المسابقة تعادل بين الطرفين.

والفقرة الثالثة كانت فقرة «الفزورة»، وتضمنت: «القمر بيظهر إمتى في السماء؟»، وأجابت الطفلة نيللي على السؤال بشكل صحيح حتى فازت بالصندوق وما بداخله.