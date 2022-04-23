مليكة ومريم ضيوف حلقة جديدة من «اللعبة لمين» على شاشة «الوطن» (فيديو)

استضاف برنامج «اللعبة لمين» الذي تقدمه الزميلة ضحى محمد، على شاشة تليفزيون «الوطن»، الطفلتين مليكة حمادة، ومريم صلاح، واللتان تنافستا للرد على عدة أسئلة للفوز بهدية البرنامج.

وتضمن برنامج «اللعبة لمين» عدة ألعاب وأنشطة ترفيهية، من بينها الإجابة على 4 أسئلة بعدها يفوز الطفل المشارك بهدية يختارها من صندوق الهدايا، يليه الإجابة على 4 أسئلة أخرى لكي يربح الطفل الجائزة الكبرى.

وفي حالة عدم معرفة الطفل إجابة السؤال يمكنه الاستعانة بوالديه أو معلمته المفضلة من خلال اتصال تليفوني، أو تغيير السؤال، أو أن يقدم فقرة غنائية أو رقصة، أو أن يلقي نكتة.

فقرة الإجابة على الأسئلة

وبدأ الأطفال بالإجابة على الأسئلة، وفي حال كذب أحدهم يتم إطلاق صافرة، ولو كانت الإجابة صحيحة يتم توجيه سؤال آخر لهما.

وكان الأسئلة عبارة عن «بتحب ماما ولا بابا أكتر؟»، و«عمرك كذبت على ماما؟»، و«هل في مرة لعبتي في حاجة بابا وزعقلك؟»، و«بتحبي ماما أوي؟.. عاوزة تقوليلها إيه؟»، و«عمرك ضربتي أخوكي أو أختك الصغيرة قبل كدا؟»، و«بتحبي تسهري وتتفرجي على التلفزيون ولا تنامي بدري؟»، و«بتحبي المدرسة ولا لأ؟»، و«إيه أكتر ماما مش بتعرف تطبخها؟» وكانت إجابة الطفلة مليكة «ماما بتعمل كل الأكل حلو، والمكرونة أكتر أكلة بحبها من إيديها ولو شبعت لازم أكلها بردو».

الأطفال يفتحون صندوق الهدايا الأول

وجاء السؤال التالي حول علم مصر، «علم مصر عبارة عن 3 ألوان وفيه طائر.. اسم الطائر إيه؟»، و«حاجة بستخدمها علشان نوزن بيها الأشياء»، وبعدها فتح الأطفال صندوق الهدايا الأول وأخذ كل منهما هديته.