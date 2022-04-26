محافظ دمياط تقدم واجب العزاء لوالدي «الأشقاء الثلاثة».. وتهديهما رحلة حج

قدمت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، واجب العزاء لوالدي الأشقاء الأطباء الثلاثة الذين رحلوا إثر حادث سقوط سيارتهم في إحدى الترع بطريق القنطرة بمحافظة الإسماعيلية أثناء عودتهم إلى محافظة دمياط.

محافظ دمياط تعرب عن خالص تعازيها

أعربت محافظ دمياط خلال زيارتها لمنزل الأسرة بقرية أم الرزق بمركز كفر سعد، عن خالص تعازيها ومواستها لوالديهم، داعيةً الله أن يربط على قلبهما ويلهمها الصبر والسلوان، ويتغمد أبنائهم بواسع رحمته وينزلهم منزلة الشهداء.

القيادة السياسية تولي الاهتمام بوالدي الأبناء

أكدت محافظ دمياط أنه وفور وقوع الحادث أبدت القيادة السياسية الاهتمام البالغ بوالدي الأبناء، حيث قدمت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية واجب العزاء لوالدة الأشقاء هاتفياً، والتي أعربت خلاله عن خالص تعازيها ومواستها كما أكدت لها أن الجميع بجانبها في هذا المصاب.

رحلة حج لوالدي الأشقاء الثلاثة

كما أوضحت محافظ دمياط أنه تم التنسيق مع جمعية مصر الخير لإهداء والدي الأشقاء رحلة حج لبيت الله الحرام والتي أبدت فورًا استعدادها لتنفيذ ذلك، حيث وجهت محافظ دمياط الشكر الجزيل للمؤسسة على تلك اللفتة الطيبة.

ونقلت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط تعازي أبناء المحافظة في هذا المصاب، حيث قالت: «قلوبنا جميعاً تعتصر حزناً على أبنائنا والمحافظة حريصة على تقديم أي دعم ممكن للأسرة وذلك كأقل ما يمكن تقديمه لهم».