تأخير موعد تناول السحور، سنة يتبعها المسلمون عن الرسول محمد صل الله عليه وسلم، ودائما ما يبحثون عن موعد الإمساك وصلاة الفجر، حتى يمتنعون عن الطعام والشراب، وكل ما يبطل الصيام من المفطرات التي حددها الشرع، عندما يرفع أذان الفجر.

وفى العشر الآواخر من شهر رمضان الكريم، يلتمس الصائمين ليلة القدر فى الليالي الوترية، ليشرعوا في الاعتكاف، حيث كان صل الله عليه وسلم، يعتكف في العشر الآواخر؛ التماسًا لليلة القدر الفضيل، حيث الصلاة والتهجد والاعتكاف، عملا بسنة النبي صل الله عليه وسلم، حيث كان إذا دخل العشر شد مئزره، وأحيا ليله، وأيقظ أهله، كما يحرص المسلمون على سهر ليالي رمضان للتعبد والصلاة وقراءة القرآن والدعاء، وفي مثل هذا التوقيت تجدهم يبحثون دوما مواقيت الصلاة بجميع المحافظات، ومن بينهم من يبحث عن مواعيد الصلاة والسحور وأذان الفجر في دمياط تحديدا، من أجل تنظيم أوقاتهم.

موعد السحور وأذان الفجر اليوم الثلاثاء في دمياط

ويحين موعد السحور وأذان الفجر اليوم الثلاثاء في دمياط، والموافق 25 رمضان، في تمام الساعة الثالثة و38 دقيقة صباحًا، وذلك بحسب التوقيت المحلي لمحافظة دمياط، وفقا لما أعلنته الهيئة المصرية العامة للمساحة.

موعد السحور وأذان الفجر اليوم الثلاثاء في دمياط وحددت إمساكية شهر رمضان، وفقا للهيئة المصرية العامة للمساحة، وقت السحور في محافظة دمياط اليوم الثلاثاء عند الساعة 1:18 صباحًا، وموعد الإمساك في الساعة 3:18 صباحًا، على أن يكون موعد أذان الفجر في الساعة 3:38 صباحًا، ويصل عدد ساعات الصيام في محافظة دمياط، اليوم الثلاثاء الموافق الخامس والعشرين من شهر رمضان، إلى 15 ساعة و11 دقيقة .

وتنشر «الوطن» مواقيت الصلاة وموعد السحور وأذان الفجر اليوم الثلاثاء 25 رمضان في دمياط، وذلك في إطار ما تقدمه من خدمات للقراء على مدار الساعة.

مواقيت الصلاة في دمياط الثلاثاء 25 رمضان

- موعد السحور 1:18 صباحًا.

- موعد أذان الفجر 3:38 صباحًا.

- وقت الشروق 5.13 صباحًا.

- موعد أذان الظهر 11:51 صباحًا.

- موعد أذان العصر 3:29 مساءً.

- موعد أذان المغرب 6:29 مساءً.

- موعد أذان العشاء 7:53 مساءً.

مواقيت الصلاة في القاهرة الثلاثاء 26 أبريل 2022

- موعد أذان الفجر 3:44 صباحًا.

- وقت الشروق 5:17 صباحًا.

- موعد أذان الظهر 11:53 صباحًا.

- موعد أذان العصر 3:29 مساءً.

- موعد أذان المغرب 6:29 مساءً.

- موعد أذان العشاء 7:52 مساءً.