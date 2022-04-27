التحقيق في «رصاصة» وصلت لرئيس وزراء إسرائيل في رسالة «تهديد بالقتل»

فتح جهاز الأمن العام الشاباك تحقيقا، اليوم، الأربعاء، في كيفية وصول رسالة بها رصاصة إلى منزل عائلة رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، وذلك حسبما ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي.

الشاباك يتعاون مع الشرطة الإسرائيلية لفحص ملابسات رسالة التهديد

وقالت الإذاعة إن الشاباك سيتعاون مع الشرطة الإسرائيلية لفحص ملابسات رسالة التهديد الموجهة لعائلة رئيس الوزراء الإسرائيلي، وذلك حسبما نقلت سكاي نيوز عربية.

وقال يوني بينيت، نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي، على حسابه على موقع إنستجرام: إنه لأمر محزن أن نرى أناسا حقيقيين يكتبون هذه الأشياء المفزعة، التي أرجعها إلى التحريض.

بينيت: الصراع السياسي يجب ألا يصل إلى التهديدات بالقتل والعنف

أما نفتالي بينيت نفسه فقال، في تغريدة، تعليقا على الحادثة في وقت سابق: يجب ألا يصل الصراع السياسي مهما كان عمقه، إلى ما وصفه بالتهديدات بالقتل والعنف والبلطجة.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن رسالة بداخلها طلقة نارية وصلت إلى منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي الواقع في رعنانا، شمال تل أبيب، وقد تضمنت الرسالة تهديدا مفصلا بالقتل.

تعزيز الحراسة الأمنية على أفراد عائلة رئيس الوزراء الإسرائيلي

وفي أعقاب هذه الواقعة، قرر مسؤولون في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي تعزيز الحراسة الأمنية على أفراد عائلته.

وأشارت تقارير إلى أن الرسالة وصلت إلى مبنى بجوار منزل بينيت، يستخدمه عوضا عن مقر إقامة رئيس الوزراء الرسمي، ويحمل عنوان المبنى اسم نتفالي بينيت.

وتبين لاحقا أن الرسالة وصلت إلى المكتب الذي تعمل فيه زوجة بينيت، جيلات، وذلك حسبما ذكرت صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت قد تعرض لتهديدات سابقة بالقتل.