أقباط سوهاج يقيمون مائدة إفطار للصائمين.. «فيها حاجة حلوة»

نظم أقباط قرية «أولاد سلامة»، بدائرة مركز المنشاة، جنوب محافظة سوهاج، مائدة إفطار للصائمين، مساء اليوم الأربعاء، في لفتة طيبة للتعبير عن روح المحبة المتبادلة بين جميع أهالي القرية من المسلمين والأقباط.

وقال «محمد أحمد»، موظف يقيم بقرية «أولاد سلامة»، دائرة مركز المنشاة، جنوب محافظة سوهاج: إنه تم دعوتنا من قبل كنيسة «السيدة العذراء»، وتم الذهاب لتناول وجبة الإفطار وسط حالة من الترحاب والسعادة الكبيرة.

«سعد»: «المشهد يعكس مدى الحب والمودة بيننا»

وأضاف «سعد عبد الله»، يقيم بناحية «النصرة» التابعة لقرية «أولاد سلامة» دائرة المركز: «شهدنا اليوم مشهداً كبيراً وعميقاً يدل على مدى الحب والمودة بيننا، فكان اليوم له فرحة وسعادة كبيرة».

«عبد الرحمن»: «أفراحنا وأحزاننا مشتركة»

وقال «عبد الرحمن عبد الله»، يقيم بقرية «الشواولة»، دائرة مركز المنشاة، جنوب سوهاج، إن «ما شهدته قرية أولاد سلامة اليوم هو انعكاس حقيقي لمدى قوة الترابط والمحبة والوحدة الوطنية لدى أبناء الشعب الواحد، فجميع أفراحنا وأحزاننا مشتركة، وعندما كان لدي مناسبة وهي زواج ابنتي، كان لدي جار مسيحي، لم يدخر جهداً في الوقوف معي طوال يومين متتالين».

علاقة متشابكة ومتماسكة في كل العصور

«جيراني من المسلمين لهم دور كبير في مواساتي»، بحسب ما أكد «مينا يوسف»، موظف، وأضاف: «العلاقة بيننا وبين بعضنا البعض متشابكة ومتماسكة في كل الأوقات وكل العصور، نحن نعيش في وطن واحد، حيث توفى أبي منذ أشهر قليلة، فكان جيراني من المسلمين لهم دور كبير في مواساتي، حيث كان يقدم الطعام إلي لمدة 3 أيام، إضافة إلى الجلوس معي لعدة ساعات».