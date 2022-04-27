محافظ سوهاج يترأس اجتماع اللجنة العليا لضبط منظومة العمران

ترأس اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اليوم الأربعاء، الاجتماع الدوري للجنة العليا لضبط منظومة العمران وحوكمة منظومة التراخيص، بحضور أحمد سامي القاضي، نائب المحافظ، والمستشار الحسيني الجندي، والمستشار محمود زين، المستشارين القانونيين للمحافظة، والدكتور أحمد عطية، المستشار الهندسي للمحافظة، وأعضاء اللجنة.

النظر في منح الموافقة على استئناف الأعمال للرخص

تناول الاجتماع النظر في منح الموافقة على استئناف الأعمال للرخص التي تم الانتهاء من مراجعتها، والتأكد من تلافيها لكافة الملاحظات، كما تم مناقشة أبرز المعوقات التي تعوق استئناف الأعمال لبقية التراخيص، وسرعة الانتهاء من فحص جميع التراخيص، تمهيداً للسماح لها باستئناف الأعمال.

تذليل العقبات وسرعة الانتهاء من فحص التراخيص

ووجه محافظ سوهاج أعضاء اللجنة، خلال الاجتماع، بالعمل على تذليل كافة العقبات، وسرعة الانتهاء من فحص جميع التراخيص، تمهيداً للسماح لها باستئناف الأعمال، حال مطابقتها للاشتراطات.

وتم تشكيل اللجنة العليا لضبط منظومة العمران وحوكمة منظومة التراخيص في محافظة سوهاج بموجب قرار أصدره اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، برئاسة نائب المحافظ.

اختصاصات اللجنة العليا لإدارة منظومة العمران

وتختص اللجنة بإدارة منظومة العمران في المحافظة، والإشراف على تطبيق الاشتراطات البنائية الجديدة، ومنظومة التراخيص، والرد على الاستفسارات المتعلقة بها، ومتابعة لجان الفحص بالمحافظة، وتعقد اللجنة اجتماعها بصفة دورية كل أسبوع.

من جانب آخر، التقى اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، يرافقه نائبه، أحمد سامي القاضي، عدداً من المواطنين، في أعقاب اجتماع اللجنة، لبحث مطالبهم وحل شكواهم، خلال اللقاء الجماهيري بديوان عام المحافظة.