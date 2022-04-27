«مياه سوهاج» تعلن الطوارئ استعدادا لعيد الفطر: مناوبات ليلية وفرق صيانة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، عن رفع درجة الاستعداد القصوى للطوارئ بالشركة، وذلك لتأمين وصول مياه الشرب للمواطنين خلال أيام عيد الفطر المبارك، وذلك بحسب ما صرح به المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

استعدادات الشركة لاستقبال عيد الفطر المبارك

وأضاف أن رؤساء قطاعات الشركة يتواجدون خلال 24 ساعة في فترة العيد، وكذلك استمرار عمل مديري محطات المياه السطحية ومحطات معالجة الصرف الصحي ومديري المعامل والعاملين بالورادي والخط الساخن وتوفير سيارات مياه شرب نقية وسيارات كسح بجميع أفرع الشركة، وكذلك جاهزية فرق الصيانة والشبكات لإدارة وتشغيل وصيانة أكثر من 325 موقعا على مستوى المحافظة وصيانة وإصلاح شبكات مياه شرب وصرف صحي تغطي مراكز وقرى ومدن محافظة سوهاج.

وأكد رئيس مياه سوهاج على استمرار عمل فرق المناوبة لمتابعة محطات مياه الشرب والصرف الصحي ومتابعة الأعطال الطارئة وحلها فورا، وأنه تم تقسيم فرق المناوبة لفرق رئيسية وفرق مناوبة بالأفرع ومناوبات نهارية وليلية للمتابعة اليومية لجميع المحطات السطحية والارتوازية والنقالي والمدمجة والمطورة ومحطات معالجة الصرف الصحي بهدف تحقيق رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة.

وسائل التواصل مع المواطنين وتلقي الشكاوى

فيما أوضحت مها غازي مدير إدارة الإعلام، أن الشركة تتلقى شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن 125، من أي تليفون أرضي أو محمول والرقم 01207125125 من خلال خدمة الواتساب أو من خلال تطبيق الهاتف المحمول (HCWW 125).