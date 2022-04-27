مركز الحرف اليدوية بجامعة سوهاج ينظم ورشة عمل تدريبية لطلاب المدارس

نظم مركز الحرف اليدوية والصناعات البيئية بجامعة سوهاج، ورشة عمل تدريبية عن الحرف اليدوية، لطلاب إحدى المدارس الخاصة، وذلك بمقر المركز بالحرم الجامعي القديم.

نشر ثقافة الحرف اليدوية بين الأطفال

وفي هذا الصدد، قال الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، إن الهدف من ورشة العمل هو نشر ثقافة الحرف اليدوية بين طلاب المدارس، والمساهمة في تشجيع الأطفال على استغلال أوقات الفراغ، وحثهم على الإبداع والابتكار واكتسابهم مهارات جديدة ومختلفة.

وأضافت الدكتورة ريهام محمد علي مديرة المركز، أن ورشة العمل شارك بها 43 طالبا وطالبة من مرحلتي الابتدائي والإعدادي من مدارس محافظة سوهاج المختلفة، موضحة أن الورشة تضمنت أعمالا فنية لزينة رمضان، وذلك باستخدام خيوط الكروشيه وتصميم ديكورات رمضانية بسيطة، بالإضافة إلى التدريب على إعادة التدوير والتشكيل بالألوان المختلفة، مشيرة إلى أن الحرف اليدوية تتميز بأنها مجال خصب للإبداع والابتكار ونافذة للميراث الثقافي المحلي، وتساهم بفاعلية في نمو الاقتصاد وخلق مجتمعات منتجة.

مناقشة خطة امتحانات التيرم الثاني بجامعة سوهاج

وفى إطار آخر، عقد الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، الاجتماع الدوري لمجلس إدارة مركز القياس والتقويم، لمناقشة عدد من الموضوعات المطروحة في جدول الأعمال، وذلك استعداداَ لامتحانات الفصل الدراسي الثاني، حيث تم مناقشة معايير إعداد الأسئلة الموضوعية سواء أسئلة التكميل أو الصواب والخطأ، أو الاختيار من متعدد، مشددًا على ضرورة مراعاة تلك المعايير في صياغة الأسئلة، وملائمة زمن الاختبار لطبيعة السؤال مراعياََ قياس نواتج التعلم لكل مقرر.