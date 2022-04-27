طوارئ في المحميات الطبيعية استعدادا لعيد الفطر

أعلن قطاع حماية الطبيعة بوزارة البيئة حالة الطوارئ استعدادا لاستقبال زوار المحميات المركزية في عيد الفطر المبارك، إذ تتوقع المحميات زيارة مايقرب من 150 الف زائر مابين سياحة داخلية وخارجية خاصة في محميات المنطقة المركزية ومحميات البحر الأحمر وشرم الشيخ، وتعتبر محميات وادى الريان ووادي الحيتان وقارون مقصد هام للسياحة الداخلية من القاهرة ومحافظات شمال الصعيد.

تطوير المحميات الطبيعية استعدادا للعيد

وقالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن العمل يجري على قدم وساق لرفع كفاءة خدمات المحميات الطبيعية خاصة مع اعتماد خطة الاستثمار في المحميات الطبيعية بالشراكة مع القطاع الخاص لدعم السكان المحليين وهي التجربة التي حققت نجاحا كبيرا في محمية الغابة المتحجرة بالتجمع الخامس ومحميات البحر الأحمر وجنوب سيناء.

وأشارت إلى أن الخطة تستهدف استغلال المحميات المركزية والبحرية بالقاهرة والمحافظات وهي محمية رأس محمد، نبق، أبو جالوم، طابا، سانت كاترين، والجزر الشمالية، وادى الجمال، علبه، الجزر البعيدة الى جانب محميات القاهرة وادى دجلة والفيوم المتمثلة في وادي الريان ومنطقة وادي الحيتان وقارون والصحراء البيضاء بالمنطقة الغربية.

10 ملايين زائر للمحميات

يذكر أن محميات البحر الأحمر وجنوب سيناء كانت تستقبل 10ملايين زائر سنويا، وذلك قبل جائحة كورونا واستعدت المحميات الطبيعية لاستقبال آلاف الزائرين خلال احتفالات عيد الفطر بتوفير كافة سبل الأمان للزائرين، إذ يجرى توفير منقذين بالمحميات البحرية مع تواجد باحثين لتعريف الزائرين بأهمية المحميات ودورها في حماية الطبيعة وسط أجواء من المسابقات والاحتفالات الرمزية مع عرض أفلام توضح التنوع البيولوجي الفريد بمصر وتوعية المواطنين بسبل الحفاظ على المحميات والتأكيد على شعار الزيارات.