طوارئ في 16 محمية طبيعية لحمايتها من آثار السيول المتوقعة

أعلنت المحميات الطبيعية بوزارة البيئة، حالة الطوارئ ورفع حالة الاستعداد، تحسبا لموجة الطقس السيئ واحتمالية هطول سيول، بالإضافة إلى تشكيل غرفة عمليات مركزية تعمل على مدارالـ24 ساعة في 16 محمية على مستوى الجمهورية من المحتمل أن تشهد تساقط أمطار وتدفق السيول وتم التنسيق مع مديرى المحميات، لتلافي حدوث أي مشكلات.

إجراءات حماية لزوار المحميات

وقال الدكتور محمد سامح، مدير محميات المنطقة المركزية، إن وزارة البيئة اتخذت مجموعة من الإجراءات الاحترازية بالمحميات الطبيعية خاصة التي تشهد زيارات المواطنين للتريض والتخييم والقيام بالأنشطة الكشفية المختلفة، حفاظًا على سلامة المواطنين الذين يترددون عليها، مشيرًا إلى أن وزارة البيئة استعدت مبكرا لموجات الطقس بعمل متابعة وتطهير لمخرات السيول وأحواض تجميع المياة الموجودة بتلك المحميات كما تتابع غرفة العمليات المركزية على مدار الساعة لمنع وقوع أي خسائر أو إصابات.

طقس سيئ وثلوج متوقعة

وتعرض عدد من المحميات لهطول الأمطار بكميات فوق المتوسطة منها محمية «سيوة»، ومن المتوقع تساقط الثلوج على محميات سانت كاترين خلال الـ48 ساعة القادمة.

كانت منظومة الإنذار المبكر التابعة لوزارة البيئة، أكدت أنه من المنتظر أن تنشط الرياح وتكون مثيرة للرمال والأتربة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد وتصل إلى حد العاصفة على فترات متقطعة مما يؤثر سلبياً على جودة الهواء.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن الوزارة تتابع مؤشرات جودة الهواء من خلال منظومة الرصد المستمر التابعة لوزارة البيئة والمنتشرة في العديد من أنحاء الجمهورية.

وناشدت المواطنين كبار السن وأصحاب الأمراض الصدرية والتنفسية تجنب الأنشطة اليومية في الهواء الطلق خلال تلك الفترة لتجنب الأثار السلبية الناتجة عن نشاط الرياح والرمال والأتربة.