«البيئة» تعلن عن سؤال جديد للفوز بـ100 دراجة

طرحت وزارة البيئة السؤال الرابع من أسئلة مسابقة «صحتنا في كوكبنا» وهو السؤال الثالث خلال رمضان الذي يؤهل الفائزين للفوز بـ100 دراجة هوائية وتعتبر المسابقة إحدى الفعاليات التعريفية بمؤتمر الدول الأطراف أعضاء اتفاقية التغيرات المناخ cop27، الذي تستضيفه مصر في مدينة شرم الشيخ نوفمبر المقبل، وذلك في إطار اتفاقية تعاون مشترك مع إحدى شركات القطاع الخاص العاملة في القطاع الصحي، ومن المقرر أن تمنح المسابقة 2000 دراجة للرابحين من المتسابقين.

شروط الحصول على الدراجات

وعن شروط المرحلة الرابعة للاشتراك في المسابقة للحصول على الدراجات، قال محمد مصطفى، مدير الوعي البيئي بوزارة البيئة، إن المسابقة وضعت عددا من الشروط يجب توافرها في المشاركين، أبرزها أن يتراوح عمر المتسابق المشارك من 12 حتى 21 عاما، وأن يجيب على أحد الأسئلة المطروحة على موقع وزارة البيئة للمسابقة مصحوبا برقم الهاتف والرقم القومي والاسم وتاريخ الميلاد.

وسؤال الثلث الأخير من رمضان عن الظواهر الناتجة عن التغيرات المناخية؛ ومنها التصحر والاحترار العالمي وارتفاع منسوب المياه بالبحار والسؤال عن الظاهرة التي لا تعتبر نتاج التغيرات المناخية، وسيتم اختيار 100 بنهاية رمضان، ويستلم الـ300 فائز خلال رمضان جوائزهم باحتفالية يوم البيئة العالمي الذي يوافق 5 يونيو القادم ليكون إجمالي الفائزين ألف بحلول مؤتمر المناخ في نوفمبر المقبل، وتعتبر جوائز شهر رمضان الـ300 استثنائية.

تعريف المشكلات البيئية

وأكد مصطفى، أن الأسئلة التي أعدها مجموعة من خبراء البيئة والمناخ تدور حول التعريف بالمشكلات البيئية، خاصة مشكلات تلوث الهواء والمصطلحات المتعلقة بالتغيرات المناخية لرفع الوعي لدى شرائح المجتمع المختلفة بخطورة التغيرات المناخية وما تسببه من ضرر على البيئة بشكل عام والصحة بشكل خاص.