مسلسل سوتس suits بالعربي الحلقة 26.. تارا عماد تضبط آدم مع فتاة بمنزله

انطلقت منذ قليل الحلقة الجديدة من مسلسل سوتس بالعربي، وتضمنت الكثير من الأحداث والمفاجآت، خاصة مع اقتراب نهاية حلقات المسلسل، وهنا تعرف على ملخص مسلسل سوتس suits بالعربي الحلقة 26.

بدأ مسلسل سوتس suits بالعربي الحلقة 26، بمشهد لـ ليلى التى تجسد شخصيتها الفنانة تارا عماد، وآدم الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد داود، وتعتذر له عن رفضها وتجدد علاقتها به مرة أخرى، ولكنها تتفاجأ بوجود فتاة أخرى عنده في المنزل، فتغضب وتنصرف.

مسلسل سوتس suits بالعربي الحلقة 26

وبعدها حاول آدم أن يصلح ما حدث وذهب إلى ليلي في المكتب ليتحدث معها ويخبرها بأنه لم يقصد ما فعله، وأنه متخبط، لكن ليلى لم تقبل اعتذاره، وتتوالى الأحداث ولم ييأس آدم وذهب إلى ليلى مجددا.

ليلي تفاجئ آدم

وفاجأ آدم ليلى بطلب غريب وهو ألا تخبر زين الذي يجسد شخصيته الفنان آسر ياسين بأنها وجدت فتاة معه داخل منزله، واتهمته بأنه جريء فيما يطلبه، لكنها فاجأته بأنها كانت على علاقة برجل متزوج، وصدم آدم بسبب هذا الأمر، ولكنها لم تؤكد له صحة المعلومة.