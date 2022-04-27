بعد محاولة مصطفى درويش التوقيع مابين آسر ياسين وصبا مبارك ينتظر الجمهور معرفة تطور الأحداث بينهما، ولذلك يبحثون عن مواعيد عرض مسلسل سوتس suits بالعربي لـ آسر ياسين الحلقة 26 والقنوات الناقلة.

وسيكون مواعيد عرض مسلسل سوتس suits بالعربي لـ آسر ياسين الحلقة 26 والقنوات الناقلة مساء اليوم الأربعاء، والتي ستشهد كثير من المفاجآت والتطور على صعيد العلاقات مابين الأبطال.

مواعيد عرض مسلسل سوتس suits بالعربي

تعرض الحلقة الجديدة من مسلسل سوتس بالعربي، مساء اليوم، حصريا على شاشة قناة cbc فى تمام الساعة التاسعة مساءـ وسيكون هناك موعد إعادة أول في تمام الساعة الثانية وخمس دقائق بعد منتصف الليل، أما موعد الإعادة الثاني فسيكون في تمام الساعة التاسعة إلا ربع صباح اليوم التالي.

أحداث مسلسل سوتس بالعربي الحلقة 25

يذكر أن مسلسل سوتس بالعربي الحلقة الماضية كانت قد انتهت بمشهد تخلص زين ثابت الذي يجسد شخصيته الفنان أسر ياسين من شريف زيدان الذي يجسد شخصيته الفنان مصطفي درويش من إدارة المكتب وحينها أخبر شريف فريدة التي تجسد شخصيتها الفنانة صبا مبارك والتي تولت إدارة المكتب أن زين سيفعل معها نفس الأمر في محاولة للوقيعة بينهما.