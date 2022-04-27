مسلسل يوتيرن الحلقة 26.. توفيق عبدالحميد يبلغ عن ابنه بعد سرقة حسابه

بدأت أحداث مسلسل يوتيرن الحلقة 26 بطولة ريهام حجاج، بمصارحة بين محمود حجازي «ياسر» وأيمن القيسوني «يوسف» واعترف له بما كانت تنوي عشيقته نانسي صلاح أن تفعله من تزوير ورق الحمل حتى تعود العلاقة بينهما، إلا أن «يوسف» عرض عليه أن يقنع شقيقته «يارا» بالعودة إليه في مقابل أن يمول مشروع المستشفى الخاص به ويوافق على الاقتراح.

مسلسل يوتيرن الحلقة 26

وفي إطار مسلسل يوتيرن الحلقة 26، قدم توفيق عبدالحميد «دكتور حاتم» بلاغا في ابنه محمود حجازي بعدما سرق حسابه البنكي، وتم إثبات ذلك من خلال تسجيل مكالمة مع البنك انتحل فيه «ياسر» شخصية والده لكي يحول لنفسه كل الأموال على حسابه الخاص.

وشهد مسلسل يوتيرن الحلقة 26 أيضا، ذهاب ريهام حجاج «يارا» إلى النيابة لدعم والدها وزوجته الثانية نورهان، بعدما تم القبض عليها بسبب وصل الأمانة الذي أجبرها محمود حجازي على الإمضاء عليه، وتوعدت «يارا» أخيها بألا تتركه إلا إذا أصلح كل الأوضاع التي أفسدها بطمعه.

قصة مسلسل يوتيرن

وتدور أحداث المسلسل في إطار درامي تشويقي، حول حادث سيارة قامت به بطلة العمل برفقة نجل خالتها، الذي تسبب من خلال كذبة صغيرة في تغيير مجرى حياتها وانتهاء حياتها الزوجية.

أبطال مسلسل يوتيرن

مسلسل يوتيرن بطولة ريهام حجاج، كريم قاسم، أيمن قيسون، توفيق عبدالحميد، صفاء الطوخي وعبير صبري، ومن تأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبدالعزيز.