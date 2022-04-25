محمود حجازي يرفع دعوى حجر على والده في الحلقة 24 من مسلسل يوتيرن 

دارت أحداث مسلسل يوتيرن الحلقة 24 بطولة ريهام حجاج، برفع محمود حجازي شقيق ريهام حجاج «يارا»، دعوى حجر على والده توفيق عبد الحميد «دكتور حاتم» للحصول على جميع ممتلاكته بعد زواجه الثاني، ووصل جواب القضية إلى بيته لتستلمه «يارا» وتدخل في حالة من الصدمة.

مسلسل يوتيرن الحلقة 24

وفي إطار الحلقة 24 من مسلسل يوتيرن، تحدثت ريهام حجاج «يارا» مع والدتها صفاء الطوخي عن علاقتها بوالدها بعد زواجه عليها، وحاولت أن تنصحها بأن تغير من أسلوب معاملتها معه لكي يعود إليها كما كان في السابق.

وفي نفس الوقت، جلس توفيق عبد الحميد «دكتور حاتم» ونورهان زوجته الثانية مع ابن شقيقة زوجته هشام عاشور «وليد» ليحكي له ما فعله ابنه معه بإجهاض زوجته وسرقته لحساباته البنكية وأنه أصبح ابن عاق له، واتفقا معاً على تدميره وإبلاغ الشرطة عنه.

الحلقة 24 مسلسل يوتيرن

وتدور أحداث مسلسل يوتيرن في إطار درامي تشويقي، حول حادث سيارة قامت به بطلة العمل برفقة نجل خالتها، وكذبة صغيرة غيرت مجرى حياتها وأنهت حياتها الزوجية.

أبطال مسلسل يوتيرن

مسلسل يوتيرن بطولة ريهام حجاج، وكريم قاسم، وأيمن القيسوني، وتوفيق عبدالحميد، وصفاء الطوخي وعبير صبري، ومن تأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبدالعزيز.