دعاء ليلة القدر مستجاب.. ردده الآن واغتنم ثواب الأيام المباركة

دعاء ليلة القدر مستجاب، من أكثر العبارات التي يبحث عنها المسلمون خلال الساعات الحالية لترديدها اليوم، خاصة بالتزامن مع ليلة الـ27 من رمضان المعظم، إذ اختص عن غيره من الشهور باشتماله على ليلة القدر، إذ تقيد فيه الشياطين ومَرَدة الجن، كما تُفتَّح فيه أبواب الجنة، وتُغلَّق فيه أبواب النار، وصيامه تكفير لما قبله، وفقا لما أعلنته دار الإفتاء المصرية.

دعاء ليلة القدر مستجاب

قالت دار الافتاء المصرية، إنه مع مغرب اليوم تبدأ ليلة الـ27 من رمضان، اجتهدوا في العبادة اللهم بلغنا ليلة القدر، دعاء ليلة القدر مستجاب، الذي ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم «اللهم بلغنا ليلة القدر وألهمنا بأن ندعي كما دلنا نبي الرحمة عليه افضل الصلاة والسلام: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني»، «اللهم بلغنا ليلة القدر بفضلك يا ذا الفضل والمنة، ووفقنا فيها إلى كل خير، وتقبل منا كل بر، ولا تتوفنا إلا وأنت راضٍ عنا يا ذا الجلال والإكرام»، وهو دعاء يستن ترديده في العشر الأواخر من رمضان، تحسبًا لحلول ليلة القدر في أي منها، وليس لكل ليلة دعاء منفصل ومخصوص لها.

الدعاء المأثور في ليلة القدر

ويمكن ترديد دعاء ليلة القدر مستجاب، بصيغة الدعاء المأثور إذا أكرم الله المسلم بهذه الليلة، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ وَافَقْتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ، بِمَ أَدْعُو؟ قَالَ: «قُولِي: اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي» أخرجه الترمذي وصححه، والنسائي وابن ماجه وأحمد، وصححه الحاكم.

أدعية ليلة القدر

ونشرت دار الافتاء المصرية عددا من الأدعية التي يمكن ترديدها لتكون دعاء ليلة القدر مستجاب، فمن ضمن صيغ الأدعية الأخرى التي يمكن الاستعانة بها في دعاء ليلة القدر: «اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، ربي إنك عفو كريم عظيم حليم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا عافيًا عن المجرمين، ربي ارزقنا ما نتمنى عاجلًا غير آجل يا رحمن يارحيم، يارب وما خاب من قال يارب فصل على محمد وآله صلاة كاملة تامة».

واستكمالا للحديث عن دعاء ليلة القدر مستجاب، هناك مجموعة من الأدعية التي يمكن ترديدها، كما يمكن للمسلم ترديد ما يشاء من أدعية في الخير، ويطلب من المولى عز وجل ما يحتاجه طمعًا في الاستجابة، ونيل ثواب هذه الأيام المباركة وليلة القدر، فيكمن ترديد الدعاء بصيغة: «اللهم صلِّ صلاةً كاملةً وسلّم سلاماً تامّاً على نبيٍّ تنحلُّ به العُقَدُ وتنفرجُ به الكُرَبُ وتُقضى به الحوائجُ وتُنالُ به الرغائبُ وحُسنُ الخواتيم ويُستَسقى الغمامُ بوجهه الكريم وعلى آلهِ».

دعاء ليلة القدر

ويتواصل الحديث عن موضوع دعاء ليلة القدر مستجاب، فمن ضمن صيغ الأدعية الأخرى التي يمكن الاستعانة بها في دعاء ليلة القدر: «اللهم إنك عفوا تحب العفو فاعفو عنا»،«اللهم في هذه الليلة المباركة اغفر لنا، اعف عنا، تجاوز عن سيئاتنا، بارك لنا في أرزاقنا وأولادنا، تقبل منا أعمالنا، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، واسترنا وارحمنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، وارفع عنا الوباء والبلاء، واشف مرضانا، وارحم موتانا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخر حسنة، وقنا عذاب النار، اللهم ارزقنا رؤية الحبيب، وآنس وحدتنا، وارزقنا الفردوس الأعلى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلّ اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم».

معنى ليلة القدر

وقالت دار الافتاء المصرية، إن ليلة القدر تعني المغفرة وقبول الأعمال والعتق من النار، والعبادة فيها خيرٌ من عبادة ألف شهرٍ، وفيها تنزل الملائكة إلى الأرض يسلمون على المؤمنين الصائمين، ويستغفرون لهم، ولفضلها وعظمتها أخفاها الله في العشر الأواخر من رمضان؛ لِيَجِدَّ المسلم في طلبها، ويعمل من أجل الحصول على خيرها، ولذا قال الله تعالى: وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ"، مضيفاً: وليست ليلة القدر كما يتصور البعض، ولكن المقصود هو الاجتهاد في العبادة والاستزادة من عمل الخير من صلاة واستغفار وقراءة للقرآن وطلب الرحمة من الله؛ لأنه يقبل في هذه الليلة ما لا يقبله في غيرها.

الفوز بليلة القدر

وأوضحت الافتاء المصرية، أن ليلة القدر اختلف الفقهاء في تعيينها، ونظرًا للخلاف القائم بين العلماء ينبغي للمسلم ألا يتوانى في طلبها في الوتر من العشر الأواخر، وقد ورد في فضل إحيائها أحاديث، منها ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ».