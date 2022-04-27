ماذا كان يفعل الرسول في ليلة القدر؟.. أزهري يوضح فضلها وأفضل الدعاء بها

ليلة القدر لها فضل كبير ذكره الله تعالى حيث قال «لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزُّلُ المَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْر سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ»، كما تحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن فضلها فقال «مَن يَقُمْ ليلةَ القَدْرِ إيمانًا واحتسابًا، غُفِرَ له ما تَقدَّمَ من ذَنبِه»، وقال أيضاً «تَحرُّوا ليلةَ القَدْر في العَشْر الأواخِر من رمضانَ».

ماذا كان يفعل الرسول في ليلة القدر؟

ويتساءل البعض عن ماذا كان يفعل الرسول في ليلة القدر؟، وهو ما أجاب عليه السؤال الدكتور محمود الصاوي، الأستاذ بجامعة الأزهر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، حي ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخلت العشر الأواخر قام ليلها، وذلك لما روته السيدة عائشة رضى الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم «كان رسول الله إذا دخلت العشر شد مئزره و أحيا ليله و أيقظ أهله».

أفعال الرسول في ليلة القدر

وحول ماذا كان يفعل الرسول في ليلة القدر؟، تابع الصاوي، أن النبي كان يجتهد في العشر الأواخر من رمضان، وذلك لما روى عن السيدة عائشة قالت: «كان رسول الله يجتهد في العشر ما لا يجتهد غي غيرها»، وروت أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها أيضاً أن «النبي كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله».

دعاء ليلة القدر

وأضاف الأستاذ بجامعة الأزهر، أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سُئل عن أفضل الدعاء في ليلة القدر قال «اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ كَرِيمٌ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي»، وهذا وفق ما رُوي عن السيدة عائشة رضى الله عنها قالت: «قلتُ : يا رسولَ اللهِ أرأيتَ إن علمتُ أيَّ ليلةِ القدرِ ما أقولُ فيها ؟ قال : قولي : اللهمَّ إنك عفوٌّ تُحبُّ العفوَ فاعفُ عنِّي».