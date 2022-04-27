رئيس «الأسقفية» يشارك في احتفالية ليلة القدر: فرصة لتهنئة المسلمين بأقدس أيام رمضان

شارك دكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية باحتفالية ليلة القدر التي نظمتها وزارة الأوقاف اليوم لتكريم حفظة القرآن الكريم وذلك بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء والدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر.

الأسقفية تشارك في احتفالية ليلة القدر

من جانبه أعرب رئيس الأساقفة عن سعادته بالمشاركة في تلك الاحتفالية مع كبار رجال الدولة والقيادات الإسلامية مؤكدًا على تقديره للعلاقات التي تجمعه بكليهما.

مشروع حياة كريمة

وقال في بيان له: انتهز هذه الفرصة لأقدم الشكر لرئيس الجمهورية على الطفرة الهائلة في مجال التنمية، لاسيما مشروع حياة كريمة لتنمية الريف المصري بالإضافة لحرص الرئيس على قيم المواطنة وحقوق الإنسان.

وقال رئيس الأساقفة إن المشاركة في تلك الاحتفالية فرصة لتهنئة الأخوة المسلمين بحلول ليلة القدر أقدس أيام شهر رمضان المبارك أعاده الله على مصر بالخير والبركة.

وفد الكنيسة الأسقفية يزور شيخ الأزهر

وكان رئيس الكنيسة الأسقفية قد زار الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، في وفد من الكنيسة لتقديم التهنئة بقرب عيد الفطر المبارك، ودعوته إلي حضور افتتاح المركز المسيحي الإسلامي للتفاهم والشراكة، والذي يوجد داخل الكنيسة الأسقفية بالزمالك.

المركز المسيحي الإسلامي للتفاهم والشراكة

ومن المقرر افتتاح المركز يوم السابع والعشرين من أبريل الجاري حيث يطمح إلى خلق تفاهم ديني وعيش مشترك بين المسلمين والمسيحيين، والمركز يهدف لتعريف المسيحيين خاصة الغربيين بتعاليم الإسلام وكذلك تقديم معرفة علمية عن المسيحية للمسلمين بهدف خلق تفاهم مشترك وحوار ديني.

ويتكون المركز المسيحي الإسلامي للتفاهم والشراكة من شقين أساسين الأول برنامج المدرسة الصيفية حيث تنظم الكنيسة زيارات تعليمية للراغبين في التعرف على مصر وتاريخ الإسلام فيها وكذلك المسيحية من الزوار الأجانب دون الحصول على درجة علمية بينما الشق الثاني من المركز يمثل الوجه الأكاديمي له أي أنه يمنح درجات جامعية ومن خلال تنظيم جامعي واعتماد دولي عبر دعوة أساتذة من كافة أنحاء العالم للتدريس فيه.