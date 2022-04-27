دعاء ليلة القدر مكتوب طويل وفقا للقرآن والسنة النبوية

دعاء ليلة القدر مكتوب طويل من الأشياء التي يبحث عنها العديد من الناس وذلك مع قرب إنتهاء شهر رمضان 2022، ويسعى الكثيرون إلى اغتنام ليلة القدر كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال «تَحرُّوا ليلةَ القَدْر في العَشْر الأواخِر من رمضانَ»، وقال صلى الله عليه وسلم عن فضل ليلة القدر «مَن يَقُمْ ليلةَ القَدْرِ إيمانًا واحتسابًا، غُفِرَ له ما تَقدَّمَ من ذَنبِه»، وتحدث القرآن عن فضلها، حيث قال الله تعالي: «لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزُّلُ المَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْر سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ».

دعاء ليلة القدر مكتوب طويل

دعاء ليلة القدر مكتوب طويل، تحدث عنه النبي صلى الله عليه وسلم عندما سألته أم المؤمنين السيدة عائشة رضى الله عنها إذا وافقت ليلة القدر فبما تدعو، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم، قولي «اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ كَرِيمٌ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي»، وهذا الدعاء أصح ما جاء في دعاء ليلة القدر مكتوب طويل.

دعاء ليلة القدر مكتوب

وعن دعاء ليلة القدر مكتوب طويل، فقد بين الشيخ أحمد صبري، الداعية الإسلامي، أن الدعاء هو أساس العبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن الله يحب أن يرى عباده وهم يدعوه، فقال تعالى وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ»، وقال أيضًا: «وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِي إِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ»، وهذا يجعل الإنسان يُكثر من الدعاء.

دعاء ليلة القدر

وحول دعاء ليلة القدر مكتوب طويل، أضاف الداعية أحمد صبري في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه لا يوجد دعاءً محددًا لليلة القدر غير ما ورد عن السيدة عائشة رضى الله عنها عن رسول الله قال: «اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ كَرِيمٌ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي»، ولكن من يريد دعاء ليلة القدر مكتوب طويل فعليه أن يدعو الله بما شاء، بشرط أن لا يدعو بإثم أو قطيعة رحم.

الأدعية الصحيحة في ليلة القدر

وفيما يخص دعاء ليلة القدر مكتوب طويل، قال الشيخ أحمد صبري، إن القرآن الكريم والسنة مليئان بالأدعية الصحيحة التي يستطيع أي شخص ترديدها والدعاء بها، ومن الأدعية الصحيحة التي دعى بها النبي «اللهم بلغني ليلة القدر»، كما أن سورة البقرة في آخرها دعاء يمكن للمسلم ترديده وهو «رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ».