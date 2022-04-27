نظير عياد: حفل إفطار الكنيسة يكشف عمق الصورة الحقيقية للدولة المصرية

أكد الدكتور نظير عياد، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، أن حفل الإفطار الذي نظمته الكنيسة الأسقفية واحد من اللقاءات الهامة، حيث يكشف عن طبيعة العلاقة المتينة التي تربط بين أبناء المجتمع المصري، وبين طرفي المجتمع مسلمين ومسيحيين.

وأضاف أمين عام مجمع البحوث الإسلامية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن وحدة الشعب المصري مسلمين ومسيحيين رسالة واضحة يراها للعالم بأثره، فهي علاقة طيبة بين قطبي المجتمع المصري مسلمين ومسيحيين.

وأوضح نظير عياد أن حفل الإفطار الذي نظمته الكنيسة الأسقفية يشهد افتتاح المركز المسيحي الإسلامي للتفاهم والشراكة، وهو أيضاً يؤكد عمق العلاقة بين المسلمين والمسيحيين، كما يظهر حرص الدولة المصرية على رعاية هذا الأمر، باعتبار أن هذا الأمر يكشف عن عمق الصورة الحقيقية للدولة المصرية من وحدة شعبها.

وأشار «عياد» إلي أن التلاقي في هذه المناسبات كحفل الإفطار الذي نشهده اليوم، يؤكد أن الشرائع السماوية أصلها واحد، كما أن الله أمرنا بالتعامل بالحسنى مع من هم شركاء في الوطن حتى وإن اختلف الدين، وذلك باعتبار أن هذا حق من حقوق المواطنة.

وقال أمين عام مجمع البحوث الإسلامية: «الناظر في مجتمع المدينة يجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم منذ اللحظة الأولى كان حريصا على تطبيق مبدأ المواطنة، كإبرام الوثيقة بين أهل المدينة المنورة مسلمين وغير مسلمين، وهذا يعطي دلالة على عمق العلاقة وسماحة الرسالات السماوية، وأن التنوع والاختلاف سنة كونية، لا يمنع من التعايش السلمي».

يذكر أن الدكتور نظير عياد، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية قد زار اليوم كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك، مندوباً عن الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وذلك لحضور حفل الإفطار الذي نظمته الكنيسة الأسقفية لافتتاح أول مركز مسيحي إسلامي للتفاهم والشراكة.