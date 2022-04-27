بلومبرج: «إيني» الإيطالية تخطط لدفع ثمن الغاز الروسي بالروبل

ذكرت وكالة بلومبرج الامريكية، أن شركة إيني الإيطالية للطاقة تستعد لفتح حسابات بالروبل في حساب شركة جازبروم الروسية، مما يسمح لها بالامتثال المحتمل للمطالب الروسية بوجوب دفع ثمن الغاز بالعملة المحلية، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر.

ونقلت بلومبرج عن مصادر لها إن هذه الخطوة احترازية حيث تسعى إيني للحصول على مزيد من الإرشادات من الحكومة الإيطالية والسلطات الأوروبية بشأن ما إذا كانت، وتحت أي شروط، قد تستخدم الحسابات لشراء الغاز الروسي.

المفوضية الأوروبية تحذر من تنفيذ الطلبات الروسية

من جانبها، حذرت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، الشركات من الانصياع لمطالب روسيا بدفع ثمن الغاز الروسي بالروبل، قائلة إن القيام بذلك يعد انتهاكًا للعقوبات، من المقرر اختبار قدرة أوروبا على الحفاظ على جبهة موحدة ضد موسكو في الأسابيع المقبلة، حيث يتعين على الدول أن تقرر ما إذا كانت ستقبل مطالب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أو المخاطرة باضطرارها إلى تقنين الغاز في الداخل.

حتى الآن لم يتم الدفع بالروبل

وبحسب مصدر لـ«بلومبرج»، قد تكون هذه الوحدة الأوروبية في المواقف قد بدأت بالفعل في التآكل، وفقًا لشخص مقرب من شركة الغاز الروسية العملاقة جازبروم، دفع أربعة مشترين أوروبيين للغاز بالروبل وفتح 10 حسابات في شركة جازبروم اللازمة لتلبية متطلبات الدفع الجديدة، وقالت المصادر إن إيني لم تستخدم الآلية الجديدة، ولم تدفع إلا باليورو حتى الآن، حيث إن الجولة التالية من الدفعات ليست مستحقة حتى النصف الثاني من شهر مايو.

وقال الاتحاد الأوروبي إن الدفع بالروبل يخالف العقوبات، لكن الشركات تواصل البحث عن حلول وأصدرت الكتلة مبادئ توجيهية يبدو أنها تشجع ذلك.

يذكر ان إيطاليا تحصل على حوالي 40٪ من احتياجاتها من الغاز من روسيا، على الرغم من أن رئيس الوزراء ماريو دراجي كان يجوب العالم بحثًا عن بدائل وأبرم اتفاقيات جديدة مع الموردين خاصة في شمال إفريقيا.