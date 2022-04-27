بعد بولندا وبلغاريا.. دول توافق على دفع مستحقات الغاز الروسي بـ«الروبل»

لم تمر ساعات قليلة على قيام روسيا بوقف إمدادات الغاز عن دولتي بولندا وبلغاريا، واللتان رفضتا في وقت سابق دفع مستحقات الغاز الروسي بالعملة الوطنية الروسية «الروبل» كبديل للدولار واليورو، حتى سارعتا بالموافقة على الشرط الروسي، بل وانضم إليهما عدد من الدول الأوروبية التي كانت رافضة للأمر مثل النمسا وألمانيا، خوفاً من توقف امدادات الغاز، بعدما كشر الدب الروسي عن أنيابه.

دفع مستحقات الغاز الروسي بالروبل

وكان الرئيس فلاديمير بوتين، أصدر قراراً، بأن يكون التعامل بشأن سداد مستحقات الغاز بالروبل الروسي مع الدول التي وصفها بـ«غير الصديقة» بالعملة الوطنية المحلية، رداً على حزم العقوبات الاقتصادية التي فرضتها دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، وجاء في مقدمتها تجميد أصول روسية تابعة للمصرف الروسي المركزي في عدة دول وكذلك شملت الأصول عقارات.

ألمانيا توافق على الشرط الروسي

وانضمت إلى الجهات الموافقة على القرار الروسي، شركة الطاقة الألمانية «يونيبير» التي رجحت منذ قليل، وفقاً لشبكة « روسيا اليوم» الإخبارية، إمكانية سداد ثمن الغاز الروسي بالعملة الروسية الروبل، لافتة إلى تواصل المناقشات حول ذلك مع شركة الطاقة الروسية الحكومية «غازبروم».

وقالت تينا توميلا المديرة المالية للشركة الألمانية، خلال مؤتمر عبر الهاتف اليوم، إن شركتها تواصل المناقشات مع شركة «غازبروم» بشأن مسألة سداد ثمن الغاز الروسي بالروبل.

وأضافت أن الغاز الروسي ما زال يتدفق إلينا بموجب عقدنا الحالي طويل الأجل دون تغيير، مشيرة إلى أن توقف امدادات الغاز الروسي عن بلغاريا وبولندا لن يؤثر على الامدادات إلى ألمانيا.

وأشارت المسؤولة إلى أن توقف إمدادات الغاز الروسي إلى بولندا والمجر لن يؤثر على الإمدادات إلى ألمانيا، مشددة على أن كميات ضخ الغاز لم تتغير.

وبموجب المرسوم الرئاسي، يتوجب على الشركات الأوروبية من الدول غير الصديقة فتح حسابين في بنك «غازبروم بنك» الأول باليورو والثاني بالعملة الروسية الروبل، حيث ستقوم الشركة بإيداع حساب الغاز باليورو ليقوم البنك بتحويل اليورو إلى الروبل الروسي ومن ثم إرساله إلى شركة « غازبروم».

النمسا والمجر تنضمان إلى الدول الموافقة على الدفع بـ«الروبل»

وفي سياق متصل، أعلنت دولتا المجر والنمسا من خلال وزيري خارجية البلدين، أن بلادهما ملتزمة بالقرار الروسي الذي ينص على دفع مستحقات الغاز بالروبل الروسي. وقال بيتر زيجارتو وزير الخارجية المجري، إن بلاده ستدفع ثمن الغاز الروسي المورد إليها بناء على الآلية التي طرحتها موسكو، مشددا على أن إمدادات الغاز الروسي إلى المجر عبر بلغاريا تتم بشكل طبيعي.

كما أعلن المسشار النمساوي كارل نهامر، أن النمسا وشركة الطاقة النمساوية «أو أم في» قبلتا شروط الدفع مقابل الغاز الروسي بالعملة الروسية الروبل، مشيراً إلى أنه تمت الموافقة على الشروط الروسية من خلال فتح حساب مناسب لدى أحد البنوك الروسية، في إشارة إلى «غازبروم بنك».