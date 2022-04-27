الأسهم الأوروبية تنتعش رغم وقف إمدادات الغاز الروسي إلى بولندا وبلغاريا

ارتفع مؤشر الأسهم للبورصة الألمانية، داكس، بنسبة 0.5% خلال جلسة اليوم الأربعاء، ليدفع بقية مؤشرات البورصات الأوروبية نحو الصعود، حيث حقق مؤشر السوق الأوروبي «ستوكس 600» مكاسب بنحو 0.8%، لتعوض الأرباح المتفائلة المخاوف بشأن خفض موسكو إمدادات جازبروم الروسية من الغاز إلى بولندا وبلغاريا.

تفاؤل ضعيف لأداء الأسهم الأوروبية.. والسبب معنويات المستهلكين بفرنسا وألمانيا

ووفقا لموقع البورصة الأوروبية، فإنَّ إنتعاش سوق الأسهم في منطقة اليورو من المتوقع أن يجيء محدودا، بضغوط من مستويات معنويات المستهلكين التي جاءت أقل من المتوقع في فرنسا وألمانيا، والتي سجلت أدنى مستوى على الإطلاق.

«مرسيدس بينز» تحقق أرباح أكثر من التوقعات خلال الربع الأول من 2022

وعلى مستوى الأرباح، كشفت شركة مرسيدس بينز في بيان لها، عن وصول الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب ارتفعت إلى 5.3 مليار يورو بنهاية الربع الأول من 2022، مدفوعة بارتفاع أسعار البيع مع توقعات بتحقيق عوائد جيدة على مدار العام الجاري.

يشار إلى أنَّ توقعات المحللين الخاصة بأرباح «مرسيدس بينز» للربع الأول من العام الجاري، لم تتجاوز 4.77 مليار يورو، أي أقل من الأرباح المحققة.

وتفوقت صافي أرباح «دويتشه بنك» في الربع الأول من 2022 على السوق تقلصت التوقعات وصافي تعرض قروضها لروسيا بنسبة 21% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام.

فيما يشار إلى أنَّ مؤشر سوق الأسهم الألمانية (DE40) قد حقق أعلى مستوى له على الإطلاق، عند 16290.19 نقطة، في نوفمبر من عام 2021.

وتم آخر تحديث لمؤشر سوق الأسهم الألمانية (DE40)، ومن المتوقع أن يتم تداول مؤشر سوق الأسهم الألمانية (DE40) عند 13584.29 نقطة بنهاية هذا الربع في يونيو المقبل، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين من منصة Trading Economics بالنظر إلى المستقبل، وسط توقعات أن سيتم التداول عند 12264.52 في غضون 12 شهرًا.

يشار إلى أنَّ مؤشر داكس هو المؤشر القياسي لسوق الأسهم الألمانية، ويتتبع أداء 30 سهماً ألمانياً من الدرجة الأولى يتم تداولها في بورصة فرانكفورت للأوراق المالية، والتي تمثل حوالي 80 في المائة من القيمة السوقية المدرجة في ألمانيا.