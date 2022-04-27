قطع الغاز الروسي عن «بولندا وبلغاريا» يرفع سعر الروبل أمام اليورو

ارتفع الروبل اليوم الأربعاء، بعد أن قالت روسيا إنها أوقفت إمدادات الغاز لبلغاريا وبولندا، لتصل العملة الروسية إلى أعلى مستوى في أكثر من عامين مقابل اليورو في تعاملات موسكو مع توقع مدفوعات ضرائب الدخل المرتقبة.

في وقت سابق، قالت شركة الطاقة الروسية العملاقة جازبروم، إنها أوقفت إمدادات الغاز إلى بلغاريا وبولندا لفشلها في دفع ثمن الغاز بالروبل، في أقوى رد حتى الآن من الدولة الروسية على العقوبات التي فرضها الغرب بشأن الحرب الروسية في أوكرانيا.

الروبل يرتفع بنسبة 1.1% ليتداول عند 76.00 مقابل اليورو

وارتفع الروبل بنسبة 1.1% ليتداول عند 76.00 مقابل اليورو، وسجل في وقت سابق أعلى مستوى في أكثر من عامين عند 75.9075، وكان أقوى بنسبة 1% مقابل الدولار عند 72.82.

كما يتطلع السوق إلى قرار سعر الفائدة يوم الجمعة، وأظهر استطلاع أجرته رويترز أنه من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 200 نقطة أساس إلى 15% في الوقت الذي يحاول فيه تحفيز المزيد من الإقراض في الاقتصاد في مواجهة ارتفاع التضخم، ولا يزال النشاط التجاري ضعيفًا وغير منتظم إلى حد ما مقارنة بالمستويات التي شوهدت قبل 24 فبراير الماضي، عندما أرسلت موسكو عشرات الآلاف من القوات إلى أوكرانيا.

الاقتصاد الروسي يواجه ارتفاعًا في معدلات التضخم وهروب رأس المال

وتعتبر التحركات في العملة الروسية مقيدة بشكل مصطنع بالقيود المفروضة على رأس المال التي يفرضها البنك المركزي الروسي، ويواجه الاقتصاد ارتفاعًا في معدلات التضخم وهروب رأس المال وخطر التخلف عن سداد الديون بعد أن فرض الغرب عقوبات صارمة بسبب الحروب التي شنتها روسيا على أوكرانيا الشهر قبل الماضي.