روسيا تفشل في بيع 37 مليون برميل نفط.. وبلومبرج: التصدير تراجع

قال متعاملون لوكالة رويترز، إن أكبر شركة منتجة للنفط تديرها الدولة في روسيا، روسنفت، فشلت في بيع 37 مليون برميل من خام الأورال الرئيسي، حيث يواصل التجار الأوروبيون البحث عن منتجات الطاقة في أماكن أخرى وسط الحرب في أوكرانيا.

وفتحت شركة روسنفت، النفط أمام عطاءات لتفريغه من المواني في مايو ويونيو، لكن لم يكن هناك عملاء أوروبيون على استعداد للمشاركة. وبحسب التقرير، تقدمت بعض المصافي الآسيوية بعروض على النفط، لكن المصفاة التي تديرها الدولة لم تقبله.

الهند تعزز وارداتها من الغاز

واشتكى مشترون آخرون من آسيا من أن متطلبات روسنفت للدفع المسبق بنسبة 100% صارمة للغاية، ونظرًا لأن الدول الأوروبية فرضت عقوبات ذاتية أو تراجعت عن شراء الخام الروسي، فقد واجه المنتجون تحديًا متزايد الصعوبة في العثور على سوق.

وأفادت بلومبرج أن نسبة الصادرات المنقولة بحراً من جبال الأورال المتجهة إلى أوروبا انخفضت من 90% إلى 50%. ومن ناحية أخرى، عززت الهند وارداتها من النفط الروسي، على الرغم من أن آسيا قد لا تكون قادرة على استيعاب البراميل غير المباعة التي كانت مخصصة لأوروبا بشكل كامل.

الأوروبيون يقاطعون شراء النفط من روسيا

والجدير بالذكر أن التخفيضات الكبيرة أدت إلى ارتفاع مبيعات النفط الروسي إلى الهند منذ بدء الحرب في أوكرانيا، ومنذ 24 فبراير اشترت مصافي التكرير الهندية ما يقرب من 40 مليون برميل من الخام الروسي.

ومع ذلك، على الرغم من الإحجام الكبير عن شراء النفط الروسي من الغرب، لا تزال صادرات روسيا تصل إلى السوق العالمية، وتم وضع علامة على عدد متزايد من الشحنات الروسية على أنها «وجهة غير معروفة» حيث تبحث عن طرق للحفاظ على تدفق الأعمال خلال الحرب.