نفذت حملات لدعم «الطبقة المتوسطة» وتسليط الضوء على «الفلاحين والصعايدة».. وتغطية خاصة لـ«حياة كريمة»

رفعت «الوطن» على مدار 10 سنوات شعار «الوطن قوته فى ناسه»، لذلك كان «المواطن أولاً» فى تغطيتها الصحفية اللحظية واليومية، فخصصت أعداداً وملفات تمس وترصد وتسلط الضوء على مشكلات المواطنين وحياتهم، أملاً فى تغييرها، وفى الوقت نفسه رصدت جهود الدولة لتحقيق حلم التغيير وتحسين حياة المواطنين من خلال مشروعات قومية تقضى على العشوائيات.

وعلى مدار 10 سنوات، خصصت «الوطن» مئات الأعداد الخاصة التى تستهدف مشكلات وهموم المواطن، كان من أبرزها سلسلة ملفات عام 2018 بعنوان «الوطن تفتح ملف أهم فئات الطبقة المتوسطة»، تناولت خلالها المشكلات التى يعانى منها المعلم والطبيب وأستاذ الجامعة والمحامى والمهندس والفلاح والشيخ والكاهن. كما نشرت عدداً من الملفات لدعم وتحسين حياة الموظفين، كان من بينها ملف بعنوان «إصلاح الموظف يبدأ بتحسين بيئة العمل»، رصدت خلاله مشكلات بيئة العمل خصوصاً فى القطاع الخاص، فضلاً عن ملفات أخرى تدعم فكرة «المواطنة» كان أبرزها «أقباط مصر.. حكاية وطن يعيش فينا»، وكذلك ملفات خاصة بالفلاح، كان أهمها ملف بعنوان «الزراعة.. وجع فى قلب مصر»، تناولت خلاله مشكلات الفلاح سواء فى الزراعة أو التقاوى أو الديون.

وعلى مستوى معاناة المواطنين أمام المحاكم نشرنا ملفاً عام 2018 بعنوان «العدالة البطيئة.. فقر الإمكانيات يخنق حلم المواطنين بالعدالة»، تناولنا خلاله أسباب بطء التقاضى ونقص الإمكانيات فى المحاكم، وقلة عدد القضاة، والتعديلات التشريعية المطلوبة لحل الأزمة.

دعمت تمكين المرأة بحملة «هى حرة».. وأعدت ملفات خاصة لرصد مشاكل الطلاق والعنف ضد السيدات

وعلى مستوى تمكين المرأة، خصصنا مئات الملفات لدعمها، كان من أبرزها ملف بعنوان «العنف ضد المرأة: دراما مكسورة الجناح من الميلاد للطلاق»، يتناول كافة أشكال العنف ضد المرأة، وملف بعنوان: «الطلاق» كارثة تتخفى وراء «شرع الله»، تناول مشكلات المرأة الناتجة على فكرة الطلاق الشفوى، وكذلك ملف بعنوان: «تجارب نساء يحاربن العنف ويرقصن ويساعدن اللاجئين».

تواصل نشر جهود الدولة لتطهيرها تبنت الدفاع عن صحة المصريين فى «الثالوث القاتل ومصابو الحروق»

كما نشرت «الوطن» عدداً من الملفات التى تهتم بـ«صحة المصريين»، من بينها «المصريون يواجهون الثالوث القاتل.. السرطان والفشل الكلوى والكبد»، تضمّن حصراً لأكثر الأمراض التى يعانى منها المصريون وروشتة سريعة للمواطنين للنجاة منها، كما تناولنا فى ملف بعنوان «مافيا الأدوية الفاسدة تحت حصار الحكومة» أزمة الأدوية الفاسدة، ومعاناة مصابى الحروق فى ملف بعنوان «مصابو الحروق.. الوجع القاتل».

ورصدت معاناة مرضى القرنية فى «شيلوا الضباب من عينينا»

ورصدنا معاناة مرضى القرنية فى ملف بعنوان «شيلوا الضباب من عينينا»، وتعرضنا لخطر كولديرات المياه فى الشوارع على صحة المصريين فى ملف بعنوان «كولديرات المياه فى الشوارع.. ممنوع الاقتراب».

وعلى مستوى الأسرة نشرت «الوطن» عدة ملفات معنية بها، أهمها كان بعنوان «لمّة العيلة حضن مصر المهجور» رصد مشكلة غياب التواصل داخل الأسر المصرية، بشكل أثر بالسلب على الأخلاق ومعدل الجرائم، وملف بعنوان «جرائم الأسرة.. القاتل والمقتول فى القفص»، رصدنا من خلاله حجم الجرائم الأسرية التى أصبحت منتشرة وأسبابها، وآخر بعنوان «عنف الصغار يبدأ من الغرف المغلقة.. وينتهى بالقتل والاغتصاب».

كما نشرنا ملفاً بعنوان «الحياة بعد الستين: ربيع طول السنة» لدعم كبار السن. كما جابت «الوطن» محافظات الجمهورية فى 2018، ونشرت سلسلة ملفات بعنوان: «الوطن» تجوب البلاد من الشمال إلى الجنوب وترصد أحوال المصريين «حلوها ومرها»، رصدت خلالها أبرز المشكلات التى يعانى منها المواطنون بكل محافظة، وفى 2019 خصصت ملفات لكشف مشكلات الصعيد، كان من بينها ملف بعنوان «الصعيد يودع التهميش»، كما سلطت الضوء على الحرف الخاصة بالمحافظات، فخصصت مجموعة ملفات بعنوان «هنا دمياط.. بلد الصنايعية والأسطوات».

وعلى مستوى الطلاب والمدارس والجامعات خصصنا تغطية يومية لهذا الملف، علاوة على عدد من الملفات كان من أهمها: «الوطن تفتح ملف الدروس الخصوصية»، وآخر بعنوان: «دور الحضانة.. ادفع يحصل صغيرك على رعاية جيدة»، رصدت خلاله مشكلات دور الحضانة وأسعارها المبالغ فيها.

تناولت الوضع الكارثى لـ «الترع» فى حملة «شرايين مصر المسدودة»

كما أطلقت «الوطن» حملة فى 2019 بعنوان «شرايين مصر المسدودة» ترصد الوضع الكارثى للترع فى 2019، بعد أن تحولت شبكة الترع والمصارف فى كل محافظات مصر إلى شرايين مسدودة بالقمامة وورد النيل والأعشاب الضارة.

وعلى مستوى تحرك «الدولة» لتغيير حياة المواطنين للأفضل نظمنا حملات ومعايشات شبه يومية من قلب المشروعات القومية التى غيّرت حياة «الناس» من قضاء على عشوائيات، ورسم خريطة جديدة للطرق على مستوى الجمهورية، وتطور فى منظومة الكهرباء لإنهاء كابوس «انقطاع الكهرباء»

كما أطلقت «الوطن»، أكبر حملة صحفية لرصد وتغطية المشروع القومى «حياة كريمة»، تحت شعار «أمل أهالينا.. قريتنا بتتغير» فى 21 فبراير 2021، بهدف تسليط الضوء على تغطية ملحمة البناء والتنمية التى يشهدها مشروع تطوير قرى الريف المصرى، ورصد مستوى الخدمات والتنمية قبل وبعد انطلاق المشروع، واستطلاع آراء الأهالى من المستفيدين المباشرين من أعمال المبادرة، ومدى رضاهم عن الخدمات الجديدة المقدمة لهم، التى تستهدف تغيير شكل الحياة وتحسين مستوى المعيشة. كما نظمت حملة للتوعية بخطورة الزيادة السكانية، تزامناً مع حملة وزارة التضامن الاجتماعى «2 كفاية»، كما أطلقت، فى فبراير 2021، حملة للتوعية بمخاطر الزيادة السكانية بعنوان «2 بس.. عشان ياخدوا حقهم».