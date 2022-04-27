استجابة لـ«الوطن».. محافظ الفيوم يوجه بترميم منزل أرملة بعد احتراقه

في استجابة عاجلة من الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، لما نشرته «الوطن»، حول التهام حريق لمنزل ربة منزل وطفليها اليتيمين وتدمير فرحتهم، وجه مسؤولي التضامن الاجتماعي والمتابعة الميدانية بالمحافظة، بإعادة ترميم مسكن «أم محمود» وطفليها، بعد تفحم منزلهم بحي البحاري بمدينة الفيوم، وانهياره بالكامل إثر نشوب حريق هائل به بسبب حدوث ماس كهربائي، بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية والجهات ذات الصلة.

توفير الرعاية الكاملة للأسرة

ووجه محافظ الفيوم، المسؤولين بتوفير الرعاية الكاملة للسيدة الأرملة وطفليها، وتزويد المنزل عقب الانتهاء من ترميمه بالأثاث اللازم، وإدخال البهجة والفرحة إلى قلوبهم بعد دمار فرحتهم بالعيد بسبب احتراق المنزل وقضائهم آخر أيام الشهر الكريم على الرصيف.

معاينة المنزل على الطبيعة

وكان محافظ الفيوم قد أصدر توجيهات إلى وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، ورئيس المتابعة الميدانية بالمحافظة، بالانتقال إلى المنزل المحترق ومعاينته على الطبيعة، مُشدداً على رصد كافة احتياجات الأسرة وتذليل كافة العقبات لإعادة ترميم المنزل، وتزويده بالأثاث اللازم، وتدبير كافة احتياجات الأسرة.

10 آلاف جنيه تعويض للأسرة

وأمر «الأنصاري»، إيمان زكي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، بصرف 10 آلاف جنيه كتعويض للأسرة، مُشيراً إلى ضرورة التنسيق مع الجمعيات الخيرية، لفرش المنزل عقب الانتهاء من الترميم، بكافة الأثاث والأجهزة الكهربائية اللازمة، مع مدهم بالسلع والمواد الغذائية في أسرع وقت.

حريق يلتهم منزل أرملة وأطفالها

تعود تفاصيل الواقعة إلى حدوث ماس كهربائي في الدائرة الكهربية بمنزل في الطابق الأخير بحي البحاري، والتهمت النيران المنزل بالكامل، وجرى إخماده بواسطة 3 سيارات مطافئ، إلا أنّ النيران التهمت السقف والملابس ومحتويات المنزل بالكامل.